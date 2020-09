Sr. Presidente, hay soluciones (9)

¿A que estamos jugando en este momento de gravísima crisis y desconcierto ante una pandemia terrible que está trayendo consecuencias derivadas, más graves de lo imaginado y cuando la lógica más aplastante aconsejaría un gobierno fuerte y sensato, y de no existir, un acuerdo de estado y de emergencia nacional?

¿Es minimamente normal abordar todo ello con un gobierno en franca minoría y con una debilidad en números que asombra, pero gobierna como si tuviera mayoría aplastante y encima ser el gobierno más radical que hemos conocido en demócracia, y con un plan desde el propio gobierno para cambiar el régimen que nos dimos y que trajo la democracia?

¿Podemos imaginar el espectáculo que estamos dando en Europa con un gobierno así y que existe gracias al comunismo bolivariano y populista, el fanatismo xenófobo independentista de quienes están condenados por sedición sean de derecha o izquierda, y el filoterrorismo racista-fascista que no pide perdón - le acosan hace pocas semanas a la representante socialista en el País Vasco y usted no la defiende - por causar tanto dolor a todos los españoles?

¿Alguien se imagina en su sano juicio esto en una democracia moderna europea y occidental, en pleno siglo XXI, y llamándose un gobierno progresista, cuando es el vivo retrato de regreso al pasado, caduco y exponente de todo a lo que Europa jamás debe volver, como nos recuerda el Parlamento Europeo, por ser el comunismo y el nacionalsocialismo, ejemplo de quienes cometieron los mayores crímenes de nuestra historia?

¿Puede alguien entender dónde está cualquier progreso en este gobierno, cuando se trata de limitar y coartar la libertad, cercenar el estado social y de derecho, vigilar la crítica al gobierno de los medios " hostiles", insultar a la justicia y denigrarla, ayudar escandalosamente a los medios afines, insultar a los medios que critican, controlar los órganos judiciales, como la fiscalía, o controlar la abogacía del estado, interferir y cortocircuitar las investigaciones encargadas a las fuerzas de seguridad, mentir en la información diaria de la pandemia, en las compras de material sanitario, y en las empresas intermediarias, no proveerse de equipos imprescindibles para los sanitarios, engañarles con equipos fraudulentos etc? ¿ que progreso es este? ¿Progreso y democracia venezolana ? ¿Así se entiende el progreso y la democracia por este gobierno y encima dar ejemplo y presumir todos los días de hacer lo adecuado?

Últimas horas. Resulta que desde finales de julio el rebrote estaba larvandose y en agosto era un hecho. El presidente del Gobierno, proclamando poco antes que “hemos vencido al virus y salimos con más fuerza...” y se va de vacaciones con Cataluña, Aragón y País Vasco, con repuntes muy graves y el Presidente callado. Negligencia añadida a la anterior, conociendo toda la información. Confinamientos de pueblos, en varios puntos de España, sigue la subida de contagios y ya somos los primeros de Europa en ello, y en pleno verano. El presidente sigue callado sabiendo toda la gravedad. En esto, ante la presión, y noticias ya muy preocupantes, vuelve el presidente por fin de vacaciones y lo primero que dice es que le “preocupa” Madrid. ¿ Y las demás comunidades le preocupan con muchos datos como para preocupar? Se le ha pedido reiteradamente desde la finalización del estado de alarma, desde Madrid, poner medidas severas en el aeropuerto de Barajas por ser entrada masiva de contagio y ni caso. Gravísima negligencia y culpa consciente y dolosa.

La Presidenta de la Comunidad le pide permanentemente hacerlo y también poder verse para ayudar a Madrid, todo ello durante meses, por escrito, y reiterarlo las últimas semanas, pero sin contestar.

Hoy parece que responde por primera vez y ofrece incluso visitarla en su sede precedido esta semana de la propuesta y disposición de su partido para una moción de censura. Precioso ! . No hay casualidades. Este presidente del Gobierno deja pasar hasta el límite el número de contagios en toda España y el de Madrid en especial, habiendo hecho dejacion de sus responsabilidades desde julio para dejar hacer a las autonomías - inaudito “olvidar” a propósito su obligación, y desde luego perverso - y cuando la pandemia después de reconocer a última hora, antes no, que está en rebrote, y se hace ya más peligrosa, reaparece, para " salvar Madrid " y negociando aún la visita pues tiene muchas cosas y la agenda llena....

Sr. presidente, ¿usted quien se cree que es? Usted es un empleado público que está elegido para servir a los españoles y ponerse al teléfono a la primera, y además aplicando sus importantes obligaciones en este caso de forma inmediata y el primer día que se lo piden. La democracia es eso, y no es el truco, no contestar, dilatar conscientemente según sus espurios intereses, engaño y mentira continua que usted tanto practica.

Por cierto, usted usa sus terminales mediáticas para calificar y señalar las zonas de Madrid más pobres como las que están en más riesgo, y sin embargo las medidas tomadas en Palma con gobierno de su partido así mismo en las zonas más deprimidas, son las que sus terminales obvian señalarlas. Esto, perdóneme, es un descaro y una desfachatez que si no estuviéramos hablando de vidas, sería una vergüenza, pero resulta que están en juego las vidas humanas y entonces su actitud perversa ya demostrada muchas veces, es ignominiosa, deshonrosa, lacerante e inmoral. Se sirve de las vidas de los españoles para practicar sus intereses personales y muy oscuros. Su comportamiento es muy, muy malo o está en Babia, y mientras dilapidando usted la democracia.

Se decide a ir al gobierno de Madrid, tras meses y meses sin contestar múltiples cartas. No tiene usted decencia. Tendría antes de nada que pedir perdón por no contestar, que es lo mínimo que se hace por educación, tras manipular informes de desescalada en Madrid, y después atender sobre la marcha a la Presidenta de Madrid, igual que atiende al minuto, aunque sea muy mal ejemplo el que pongo, pero para que a usted le quede claro, en abierta vergüenza, y quede en evidencia; a presidentes de comunidades que se quieren separar de España y la insultan. ¿Usted se da cuenta de lo que hace? ¿Actúa usted equilibradamente, lógica, coherente y justamente?

No utilice Madrid para sus perversos objetivos. Tanto Madrid como el resto de España, requieren como es lógico de acciones comunes, y usted ha hecho dejacion de responsabilidad consciente y voluntariamente.

No fije, tal y como está haciendo en Madrid una obsesión. Madrid ha sido un ejemplo en España y en el extranjero en los momentos más duros de la pandemia, sin su ayuda, y la responsabilidad plena de que esta pandemia se haya cebado con España, y sus rebrotes, todos, téngalo claro, como es notorio, y destacan los medios de comunicación e informes más prestigiosos del mundo, es exclusivamente suya.

Cualquier finta o truco que haga ahora y siempre con Madrid se verá también siempre condicionada a su obligación preexistente de haber reconocido, sabiéndolo, una gravísima situación para la salud de todos los españoles.

Lo supo meses antes, al menos desde enero, como está probado, y supo que tenía que haber tomado medidas drásticas y no lo hizo . Su actitud es dolosa y era absolutamente consciente del peligro sin querer tomar una sola medida hastapasada la manifestación del 8 de marzo. Tome nota. No tiene nombre su maquinación perversa. El primer ministro italiano dijo que si no hubiera informado a tiempo a los italianos y

con detalles, hubiera sido criminal. Usted no lo hizo, esperó, engañó y no informó a los españoles, y lo sabe muy bien. Ya sabe lo que dijo el primer ministro italiano....aplíqueselo. Su presencia en el Gobierno es ya una broma, y una indignidad. No merece, por haber mentido tan gravemente y tan dolosamente a todos los españoles seguir un minuto más al frente.

No podrá jamás dar ninguna leccion de nada. Ha perdido la confianza. Pida perdón y convoque un gobierno de emergencia sanitaria, social y económica, siendo usted un simple oyente, que lo presida, por ser además de todo, incapaz, o convoque elecciones,

Es de aurora boreal lo que dijo usted hace pocos días en el Congreso al acusarle a usted que su partido comunista-populista asociado, propone cuestiones que están fuera de la constitución y usted afirmar dos veces que es cierto, pero que la diferencia es que sus socios cumplen la constitución y que la oposición no cumple con la constitución, por no facilitarle a usted el desbloqueo de instituciones.

¿ De verdad se cree lo que dice, cuando su socio del otro partido está imputado y vicepreside el Gobierno? Que vergüenza para su partido. ¿Pero que osadía de hormigón armado práctica usted? ¿Sabe que su segundo, con su complicidad y desde el mismo gobierno pone en riesgo todos los días la constitución atacando la monarquia parlametaria así como al Rey que es el máximo representante del estado ? ¿Como llamaría usted a esto? ¿Golpe promovido desde el Gobierno con plan combinado desde ustedes dos, suave un día, confuso otro , frío y calculador el tercero y en profundidad el siguiente, para volver a empezar después combinado con otro día intermitente de manifiesto descaro y golpe abierto a la constitución y al estado?

Es usted, al que le “preocupa” Madrid, una persona muy inquietante y perturbadora, imitando sus adjetivos. Debiera " preocuparle" y mucho la inquietud y perturbación que causa a los españoles todos los días, con hechos, no interpretaciones , y la gran alarma social que está provocando, mucho más allá de la legítima disputa política, pues usted está demostrando ser muy inquietante y perturbador para la democracia que con tanto sacrificio y esfuerzo nos dimos en España.

La sociedad civil le exige rectificación plena pues usted no es dueño de su cargo. Usted tiene que ser digno de el, pues somos los españoles los dueños. Usted con su actitud y hechos nos muestra voluntariamente a todos, a voces, que no es digno de ostentarlo, pues no conoce, o renuncia, a los esenciales valores que han de acompañarlo, y necesariamente siempre con honor.

Usted no cree en la democracia, por mucho que se considere demócrata y la esta manipulando con mucho descaro diario. Ya ni siquiera guarda las formas estéticas de la democracia, que le permitieran aún disimular. Es muy peligroso su juego. No cree en los valores democráticos, más allá e independientemente de la rivalidad o las distintas ideas políticas, y está siendo un alumno aventajado de quién ayuda a Maduro y su régimen de dictadura comunista. Exija a su maestro, que vicepreside su gobierno, que denuncie hoy mismo, alto y claro y usted el primero también hoy, ese régimen al que ayer Naciones Unidas dejó en evidencia denunciándo a su gobierno por cometer “crímenes de lesa humanidad”. Es su única oportunidad, tras haber recibido en España ilegalmente a su vicepresidenta hace poco, incumplimiento las normas europeas que la impedían volar el espacio aéreo y suelo español, por ser esa persona responsable de violaciones o abusos graves de los derechos humanos en Venezuela.

Si no denuncia hoy los crímenes de lesa humanidad en Venezuela con la contundencia exigible ante tamaña gravedad, sumándose al informe de Naciones Unidas, usted mismo y su gobierno hoy estarán definitivamente del lado de la dictadura y de la represión de los derechos humanos, y con ello en la consciente destrucción de la democracia. Elija.