Pedro Almodóvar recibe el premioÁguila de Oro del Aguilar Film Festival

El director Pedro Almodóvar recibió el premio Águila de Oro en la sesión de apertura del Aguilar Film Festival, un certamen que celebrará su trigésimo segunda edición del 4 al 13 de diciembre en formato íntegramente telemático.

El cineasta manchego logra el galardón como reconocimiento a toda su trayectoria profesional y de manera muy especial por la aportación que para el mundo del cortometraje ha supuesto La voz humana, obra que fue estrenada en el festival de Venecia y que el pasado mes de octubre llegó a 111 salas comerciales de nuestro país.

En un vídeo que será emitido esta noche, en el transcurso de la sesión inaugural del certamen, Pedro Almodóvar señala que “no os imagináis lo orgulloso que me siento con este Águila de Oro. Para mí es como si premiarais toda mi carrera, porque empecé haciendo cortos en Súper 8 en los años setenta y he terminado este año haciendo de nuevo un cortometraje, La voz humana, del cual estoy muy contento. No ya tanto en cuanto a la calidad, sino en cómo me he sentido durante el rodaje.”.

Almodóvar, el cineasta español más reconocido a nivel internacional, reivindicó el cortometraje como un espacio de libertad y de creatividad para los cineastas: “Al hacer un corto uno se siente mucho más libre que cuando hace un largometraje porque no tienes compromiso con nada, excepto contigo mismo y con lo que has querido soñar. Yo por eso le aconsejo a todos los futuros directores y a los jóvenes que se ejerciten haciendo cortos, para mí han sido la única escuela”.

Respecto al Aguilar Film Festival, el certamen que ha reconocido su excepcional trayectoria, Almodóvar añadió que “quiero agradecer que exista el festival. En tiempos tan difíciles para el cine es maravilloso que festivales como el Aguilar Film Festival apoyen los cortometrajes. Os doy las gracias en mi nombre, pero sobre todo en el nombre de los cineastas del futuro”.

Mermelada de flores

La sesión de apertura del festival, que será emitida a partir de las 20 horas a través de la web www.aguilarfilmfestival.es, contará también con el estreno del cortometraje Mermelada de flores, primer trabajo del cineasta Álvaro Sánchez (Herrera de Pisuerga, 1974). Esta obra, protagonizada por Paloma Bolea, Elsa Boden, Manuel Larrea y Andrés Navarro, fue rodada el pasado verano en la comarca de Tierra de Campos. En concreto, la localidad en la que fueron realizadas la mayoría de las escenas fue Villalcázar de Sirga, aunque también hubo otras localizaciones en Herrera de Pisuerga, Villoldo y Población de Campos.

Mermelada de flores es una propuesta llena de vitalidad que relata la historia de dos mujeres de más de setenta años que deciden emprender juntas un negocio, un proyecto que las permitirá recobrar la ilusión. A partir de este argumento, la película, además de ofrecer estupendas panorámicas del campo castellano, lanza diferentes mensajes. Uno de ellos es la necesaria relación entre la sociedad urbana y la del medio rural, dos realidades que en esta obra propician un encuentro fructífero y enriquecedor. A su vez, el cortometraje supone un homenaje a la energía y al optimismo de las mujeres de nuestros pueblos y una reivindicación de la valía y las capacidades de las personas de edad avanzada.

El rodaje de Mermelada de flores fue posible gracias a la colaboración de la Diputación de Palencia, el sello Tierra de Sabor y los Ayuntamientos de Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes y Población de Campos, apoyos a los que se sumó una campaña de crowdfunding que permitió completar su financiación. El corto, además de ser emitido en la sesión de apertura del Aguilar Film Festival, competirá en el certamen dentro del concurso de obras de Castilla y León.

Imágenes después del apocalipsis

La programación de la sesión de apertura se completará con la emisión del cortometraje Imágenes después del apocalipsis, creación de Ramón Catà que fue galardonada con el premio a la mejor propuesta de animación en el Cuarentena Film Festival. Este certamen supuso una novedosa iniciativa lanzada por Mikel Bustamante y María Algora durante el confinamiento vivido en la pasada primavera, consistente en la grabación de cortometrajes en los domicilios para su posterior difusión a través de Instagram.

Emisión online

El Aguilar Film Festival, que celebrará su trigésimo segunda edición del 4 al 13 de diciembre, emitirá un total de 121 cortometrajes en formato íntegramente telemático a través de la web www.aguilarfilmfestival.es. Para poder visionar los 31 trabajos que forman parte de la sección Oficial será necesario un registro previo en la plataforma www.filmin.es, inscripción que tiene un precio de 15 euros y que incluye una suscripción de dos meses a los contenidos generales de Filmin. Los espectadores que ya están abonados a esta plataforma tendrán acceso libre y gratuito a los cortos de la sección Oficial.

Por su parte, los cortometrajes de los concursos de Castilla y León, Spanish Showroom y De Campo, además de las sesiones especiales y los ciclos no competitivos, serán emitidos de forma gratuita a través de la web del festival, con el único requisito de realizar una inscripción previa en la plataforma www.festhome.com. Todos los cortometrajes seleccionados este año estarán disponibles en la web del festival del 5 al 13 de diciembre y podrán ser visionados en el orden elegido por el espectador.

Finalmente, las distintas mesas de debate y los encuentros que a diario reunirán a los directores que compiten en la sección Oficial podrán seguirse a través de la web del festival, ya sea en directo o mediante un visionado posterior accesible también a través de la web www.aguilarfilmfestival.es

El Aguilar Film Festival es un evento organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura, cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España –a través del ICAA (Instituto de las Cinematografía y de las Artes Audiovisuales)–, el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura (PICE), la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia. Entre sus principales patrocinadores privados están Galletas Gullón y Aquona.