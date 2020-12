La Fundación Santa Bárbara participa en un proyecto europeo de diseño de prototipos de equipos robóticos

La Fundación Santa Bárbara forma parte del consorcio que ejecutará el proyecto CoRob-X (Robots cooperativos para entornos extremos), orientado al desarrollo de nuevos prototipos de equipos robóticos de exploración de superficies planetarias en áreas de difícil acceso.

El proyecto CoRob-X, financiado por la Comisión Europea dentro del Programa Horizonte 2020, cuenta con un presupuesto de 3.006.912 euros. Su puesta en macha será en 2021 y tendrá una duración de 24 meses.

Con su desarrollo se pretenden mejorar las prestaciones de los vehículos robóticos que se están enviando para la exploración de la superficie lunar o la superficie de Marte, mejorando los rendimientos de las misiones espaciales en términos de rendimiento científico, puntualidad y disponibilidad de datos, capacidad de respuesta y coste de operación.

Adicionalmente, gracias a este proyecto se tratará de demostrar la utilidad y viabilidad de este tipo de vehículos en aplicaciones terrestres, concretamente en tareas relacionadas con la exploración de entornos subterráneos de difícil acceso. Las instalaciones de Fundación Santa Bárbara actuarán como centro demostrador en el que evaluar las capacidades de este tipo de equipos en entornos subterráneos, tanto en actividades mineras, como de construcción subterránea de infraestructuras.

Junto a la Fundación Santa Bárbara trabajarán distintos socios en la consecución de este proyecto: GMV Aerospace and Defence SA y la Universidad de Málaga, de España; Deutsches Forschungszentrum Fur Kunstliche Intelligenz Gmbh (coordinador del proyecto) y Airbus Defence and Space Gmbh, de Alemania; Space Applications Services NV de Bélgica; Universite de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines y Magellium SAS de Francia; y Sintef AS de Noruega.

Con este nuevo proyecto internacional la institución sigue reforzando sus actividades de investigación, que en los últimos 10 años han supuesto la participación en 20 proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), siete de ámbito internacional, cinco nacionales y ocho autonómicos.