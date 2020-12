Los Reyes Magos y Papa Noel tendrán un salvoconducto especial para moverse por León

La crisis sanitaria del coronavirus lo está cambiando todo y la sociedad intenta adaptarse al ritmo que marca este virus que parece no tener fin a las medidas y limitaciones o restricciones que imponen las autoridades. Y en un año diferente a todos, la Navidad también será especial. Y no solo porque siempre lo es por lo que se celebra, el Nacimiento del niño Jesús, cuando Dios se hizo hombre para salvarnos, sino por lo que supone para las familias sean cristianas o no solo por el hecho juntarse estos días y celebrar unidos estas fiestas navideñas.

Y tanto Papa Noel como las Cabalgatas de los Reyes Magos de Oriente tampoco se salvan de esta covid inmisericorde, que no distingue de fiestas o celebraciones, y que sigue amenazando nuestras vidas. Si bien, este virus no podrá con Sus Majestades y sus pajes reales ni mucho menos con la ilusión de los más pequeños de cada casa, que esperan como agua de mayo la llegada de esas dos noches mágicas: la del 24 de diciembre y la del 5 de enero.

En León, al menos, tanto Santa Claus como Melchor, Gaspar y Baltasar no tendrán toque de queda como el resto de los castellanos y leoneses a las diez de la noche, y podrán llevar los regalos a los niños y mayores que se hayan portado bien este año que termina sin ningún problema.

El alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Díez, ha rubricado de su puño y letra un bando municipal por el que se informa, especialmente a los más pequeños, que tanto Papá Noel como los Reyes Magos dispondrán este año de un “salvoconducto especial” contra la covid, con el objetivo de garantizar que “no habrá ningún problema” para que estos personajes visiten las viviendas de los vecinos durante estos días festivos.

En el bando se especifica que estos salvoconductos, certificados por las autoridades sanitarias, acreditan la “inmunidad” de todos ellos frente al virus así como de sus pajes y de la comitiva que les acompaña. “Permaneced tranquilos porque Papá Noel, Melchor, Gaspar y Baltasar podrán visitar vuestras casas”, señala el primer edil leonés