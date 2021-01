La Casa de la India de Valladolid echa el telón al centenario de Ravi Shankar

La Casa de la India cerrará las celebraciones del centenario de Ravi Shankar con la clausura de la exposición “Indian Odyssey”, un encuentro digital con Anoushka Shankar, la proyección del documental “Reel yo Reel. Sangeet Ratna” y el webinar “The Beatles en India”.

A lo largo del pasado año el centro ha celebrado el centenario de la leyenda de la música india, el sitarista Ravi Shankar, quien formó parte del Consejo de Honor de la Casa de la India, con todo un abanico de actividades en torno a su figura y su música organizadas con el apoyo de la Embajada de la India, el Consejo Indio de Relaciones Culturales y otras entidades.

La exposición “Indian Odyssey. El universo de Ravi Shankar. The Beatles en India” inaugurada en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa en Madrid (Plaza de Colón) el 3 de diciembre podrá visitarse hasta el 17 de enero.

Coproducida por la Casa de la India y Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa en colaboración con la Embajada de la India y el Consejo Indio de Relaciones Culturales, la exposición aborda la vida y obra de Ravi Shankar como sitarista y compositor, sus colaboraciones con artistas de la talla de Yehudi Menuhin y Philip Glass, su extensa relación de amistad con George Harrison, así como el periplo de The Beatles en la India en el año 1968 que influyó profundamente en su creatividad. Esta exposición es la más importante dedicada a Ravi Shankar hasta la fecha en el mundo. Entre las actividades paralelas a la exposición “Indian Odyssey” el miércoles 13 de enero a las 17 horas la Casa de la India dará continuidad a los encuentros digitales

España India, “Spain India e-ncounters”, cuya protagonista será la sensacional sitarista y compositora Anoushka Shankar, hija de Ravi Shankar, que mantendrá una conversación en directo con Blanca de la Torre, comisaria de la exposición, y Guillermo Rodríguez, director de Casa de la India, en inglés a través de Zoom de la Casa de la India. Se completará la jornada con la proyección en la sede de la Casa de la India (Puente Colgante 13 de Valladolid) a las 19 horas del documental “Reel to Reel. Sangeet Ratna” en versión original subtitulada en español, dedicado a Ravi Shankar y dirigido por el cineasta estadounidense recientemente fallecido Alan Kozlowski. Este documental se presenta (con plazas limitadas previa inscripción en Casa de la India) por primera vez en Valladolid tras su estreno en España en la Muestra de Cine Independiente de la India IndiaIndie en Mallorca el pasado mes de diciembre.

El jueves 14 de enero se clausurará la exposición de instrumentos musicales de Casa de la India, que contiene parte de la colección de Radhika Mohan Maitra.

El viernes 15 de enero a las 17 horas a través de la plataforma Zoom de Casa de la India tendremos la oportunidad de asistir al webinar en inglés “The Beatles en India”, a cargo de Ajoy Bose, periodista y autor del libro “Across the Universe. The Beatles in India”, y de Pete Compton, productor de música y audiovisual (Silva Screen Records, Londres).

Ya el 17 de enero se clausurará en Madrid la exposición “Indian Odyssey. El universo de Ravi Shankar. The Beatles en India”, uno de los hitos de estas celebraciones de la Casa de la India, que ha contado con el asesoramiento y colaboración especial Ravi Shankar Foundation y Sukanya Shankar, viuda del célebre sitarista indio que sigue inspirando a músicos en todo el mundo.