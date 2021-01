A finales de esta semana o principios de la que viene se empezará a vacunar a los sanitarios

Si todo discurre en tiempo y forma ya sea en cuanto a que el suministro de vacunas llegue como está previsto y la ola de frío que se prevé para estos próximos días lo permite, a finales de esta semana o principios de la que viene Castilla y León habrá inmunizado ya a las personas mayores y dependientes y comenzará a vacunar a los sanitarios que han estado y están en primer línea contra el virus.

Así lo anunciaba esta mañana el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante una entrevista que ha concedido al programa de Ana Rosa de Tele 5, donde destacaba que Castilla y León es de las regiones de la España autonómica que más ha vacunado hasta el momento.

Además, avanzaba también que está trabajando con la Confederación de Organizaciones Empresariales de España (CEOE) para poder llevar a cabo un cribado masivo entre el millón de ocupados que hay en la Comunidad, con el objetivo de tener una radiografía más exacta de la covid en Castilla y León y poder actuar más rápido y anticiparse a las consecuencias de una tercera ola que está empezando a golpear con fuerza en este territorio.

Al respecto, Fernández Mañueco aseguraba que a situación epidemiológica se está complicando, que la tercera ola “viene muy rápida” y la incidencia acumulada está subiendo “de forma vertiginosa” y que por ello han decidido fijar como criterio para poder actuar de forma más rápido y prevenir la incidencia a siete días en lugar de a catorce.

“Cada día la incidencia está aumentando muy rápido en todas las provincias por lo que tenemos que adelantarnos”, señalaba el presidente mientras recordaba que se están realizando cribados masivos en municipios donde hay baja trazabilidad y riesgo de transmisión comunitaria como en la zona de salud de Cantalejo (Segovia) el viernes o en la zona de salud de la Ribera del Órbigo (León) este domingo y que esta va a ser la tónica en las próximas semanas.

Preguntado por si no s una “barbaridad” el cierre perimetral de la Comunidad hasta mayo, Fernández Mañueco recordaba que esta medida se empezó a aplicar en octubre, al igual que otras como limitar a seis el número máximo de reunión de personas no convivientes o el toque de queda entre las diez de la noche y las seis de la mañana, y defendía que están dando resultados. Si bien, dejaba claro también el presidente que estas medidas podrían levantarse si la situación epidemiológica mejora, que de momento no es el caso.

“Nos iremos adaptando a las circunstancias y a la incidencia acumulada”, sostenía el presidente, quien, por otro lado, avanzaba que esta tarde está prevista una reunión del comité de expertos de la Comunidad para abordar el avance de la covid, y de la que podrían tomarse nuevas medidas. De hecho, desde este domingo la hostelería de interior se ha cerrado en las provincias de Ávila, Segovia y Palencia y es probable, según anunció el vicepresidente Igea ayer que se vaya a ampliar esta medida a otros territorios donde la enfermedad está repuntando de forma preocupante.