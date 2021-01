Más sanciones en Salamanca por incumplimiento de las medidas establecidas frente a la covid

La Policía Local de Salamanca no para y esta noche pasada ha vuelto a tener movimiento para hacer cumplir entre la población las medidas de restricción establecidas por las autoridades. Los agentes han tenido que emplearse a fondo una noche más para tratar de mantener el orden y han ha sancionado a cuatro personas por incumplir el toque de queda a las diez de la noche. Una medida que, dicho sea de paso, este sábado se adelantará dos horas a las ocho de la tarde para intentar frenar la expansión del virus, desbocado en la Comunidad en este inicio de año.

Además, los agentes policiales salmantino han levantado acta de sanción a otras quince personas debido a que o no llevaban mascarilla o la tenían puesta de manera incorrecta que es como si no la llevaran puesta hacer mal uso de la mascarilla obligatoria o por no llevarla puesta como es preceptivo.

Por ultimo, también intervinieron en una reunión ilegal celebrada en un domicilio de la capital del Tormes tras la que se impuso asimismo una sanción administrativa.

Desde el Gobierno autonómico se insiste en que no van a dejar pasar una, ya que la situación es delicada, y recuerdan la resolución reciente de los expedientes sancionadores contra los 31 participantes y la empresa promotora de la fiesta ilegal celebrada en un establecimiento de hostelería de la calle Toro y un hotel de la calle Azafranal de Salamanca el pasado 27 de diciembre, imponiendo una multa de 20.000 euros a la empresa titular de los locales implicados.

Una fiesta “costosa” puesto que los 31 participantes en la fiesta deberán pagar multas que oscilan entre los 3.001 euros estipulados contra 28 de los implicados, hasta los 15.000 euros que tendrá que abonar una de las personas identificadas, pasando por los 5.000 euros de sanción que se han impuesto a dos de los participantes, informó esta tarde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca.