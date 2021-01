Ejemplar sanción por una fiesta ilegal en Salamanca

El que avisa no es traidor. Y el Gobierno de Castilla y León lleva advirtiendo desde hace varias semanas que no va a pasar una en cuanto a la gente que no respete el toque de queda, porque se está poniendo “en peligro la vida de mucha gente”, señaló el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Pues ya se conoce una de las primeras sanciones y es ejemplar.

La Delegación Territorial de la Junta en Salamanca resolvió los expedientes sancionadores contra los 31 participantes y la empresa promotora de la fiesta ilegal celebrada en un establecimiento de hostelería de la calle Toro y un hotel de la calle Azafranal de Salamanca el pasado 27 de diciembre, imponiendo una multa de 20.000 euros a la empresa titular de los locales implicados.

Además, los 31 participantes en la fiesta deberán pagar multas que oscilan entre los 3.001 euros estipulados contra 28 de los implicados, hasta los 15.000 euros que tendrá que abonar una de las personas identificadas, pasando por los 5.000 euros de sanción que se han impuesto a dos de los participantes, informó esta tarde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca.

El Ejecutivo autonómico inició los expedientes sancionadores, tipificados como graves, inmediatamente después de recibir la denuncia de la Policía Local de Salamanca, que descubrió la presencia de personas en el interior de un establecimiento de hostelería de la ciudad fuera del horario de toque de queda.

Tras la investigación y la identificación de los presuntos participantes, así como de los titulares de los establecimientos implicados, el Ayuntamiento de Salamanca trasladó la denuncia a la Junta de Castilla y León, encargada de tramitar los expedientes.

Desde que se comenzaron a tipificar infracciones relacionadas con denuncias por incumplimiento de las medidas decretadas para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus COVID-19, la Delegación Territorial en Salamanca recibió un total de 3.259 denuncias, de las que parte son de competencia municipal y otra parte pertenecen al propio organismo regional, que tiene incoados más de 400 expedientes sancionadores que avanzan en distintas fases de tramitación.