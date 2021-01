Editan la ‘biblia’ del coleccionista de Lego Star War y sus 102.000 piezas

El zamorano Rafael López, un amante del mundo Lego Star War y las más de 102.000 piezas que conforman las figuras y naves de coleccionismo basadas en la saga, ha publicado el libro “U2-CB”, una especie de ‘biblia’ para los frikis de las piezas de construcción de “La guerra de las galaxias”.

El libro, con fotografías a color y 236 páginas en las que se describen al detalle el medio centenar de maquetas de coleccionismo que han salido al mercado de Lego Star War desde el año 2000, se ha editado en inglés y español y está disponible en librerías, tiendas especializadas y páginas de venta de libros de Internet.

Su autor cuenta en el municipio zamorano de Moraleja del Vino con un millar de juguetes de Lego que suman unas 600.000 piezas, entre los que figura toda la serie de coleccionista de Lego Star War y otras construcciones temáticas de Lego de Harry Potter, Stranger Things, Los Vengadores, Los Cazafantasmas, Batman o Parque Jurásico. También hay reproducciones a escala de monumentos como la Ópera de Sidney o el Taj Mahal de India pero por los sets por los que siente especial predilección Rafael López son los de la serie de coleccionista de naves y personajes de Star War.

En el libro “U2-CB”, que tiene como subtítulo “Ultimate UCS Collector’s Book/Libro del coleccionistas de sets UCS”, Rafael López Domínguez describe, documenta gráficamente y ofrece las características de cada de las maquetas de la serie de coleccionismo que han salido al mercado en los últimos 21 años.

La publicación, editada Rocobricks y considerada una guía no oficial de Lego Star War, ha tenido buenas críticas por parte de publicaciones electrónicas internacionales que reúnen a los aficionados a las construcciones de Lego. López Domínguez ha explicado a EFE que el libro pretende servir de guía de referencia y para ello realiza un recorrido histórico desde el origen de los sets de Lego de la saga “de forma inclusiva y no revisionista”, ya que entre los expertos existe controversia sobre qué maquetas pertenecen a la serie de coleccionismo y cuáles no.

Uno de los sets más emblemáticos es el de la nave Millenium Falcon, de la que Lego llegó a sacar dos ediciones, una en 2007 con unas 5.200 piezas y otra diez años después con un total de 7.541 piezas, lo que constituyó un récord sólo superado hace dos meses por la maqueta de Lego del Coliseo Romano (9.036 piezas).Rafael López ha admitido que coleccionar Legos es una afición cara, que en su caso comenzó cuando era niño, tuvo una “época oscura” en la que la abandonó un poco y que retomó hace 18 años.

Algunos sets de Star War llegan a costar hasta 800 euros, un precio que con el tiempo se revaloriza porque las ediciones se agotan y posteriormente en el mercado de segunda mano pueden llegar a multiplicar por diez su valor. En su caso, ha reconocido que ha habido años en que el afán de coleccionar Legos se le iba de las manos pero con el paso del tiempo ha aprendido a “seleccionar lo que merece la pena y lo que te apetece construir”.

Montar las piezas de una de las naves más complicadas puede llevar más de veinte horas de trabajo porque estos juguetes han evolucionado hasta tener cada vez una mayor complejidad y existir ya hasta una línea de Lego recomendada para mayores de 18 años por la dificultad de construcción.

Rafael López ha admitido que no ha sido el mejor año para publicar su libro por los condicionantes de la pandemia, lo que también supone una dificultad más que se une a la de la logística para poder mostrar sus Legos de coleccionismo en una exposición pública.

Por el momento, todos los de la serie de exposición de “La guerra de las galaxias” los ha documentado gráficamente de forma profusa en su biblia de Lego Star War