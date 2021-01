El presidente de la Diputación de Soria acusa a Sánchez de “dejación de funciones” en pandemia

El presidente El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, está que trina con el presidente Sánchez y su equipo, a quienes acusa de “dejación de funciones” en esta pandemia por permitir que existan 17 modelos distintos de combate frente a este virus. “Necesitamos un capitán que lidere esta nave que va a la deriva y que tome decisiones aunque sean impopulares, como el toque de queda y el cierre de negocios, pero que ayudarían a aumentar el control sobre la pandemia”, asegura el dirigente popular..

El mandatario provincial defiende la decisión del Ejecutivo autonómico de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas de la tarde, y apunta que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, adoptó la medida en base a los informes del Servicio Jurídico autonómico.

En este sentido, afirma que los dirigentes toman decisiones en base a los informes que emiten los técnicos, y aseguró que la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Supremo esta cuestión “solo provoca incertidumbre en la opinión pública y una imagen de constante pelea entre la clase política”.

“Yo me atengo al boletín. De todas maneras, personalmente, si me recomiendan que permanezca en casa y que evite salir yo no me espero a que sea una orden sino que por sentido común obedezco. A mi no hace falta que me confinen ni me envíen a casa”, señala Serrano, para quien la medida de confinamiento del mes de marzo en España “fue acertada” y que actualmente Castilla y León afronta una situación similar.

En cuanto a la situación epidemiológica en la provincia de Soria, apunta que en San Leonardo y San Esteban de Gormaz está “comprometida”, y advierte de que la presión hospitalaria en el Río Ortega de Valladolid, que es el centro al que se remite a los sorianos en caso de que se colapse el Santa Bárbara, “es preocupante”.

Soria-Torralba

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, insta al Grupo de Diputados Socialistas a preguntar por qué no funcionó la línea ferroviaria Soria-Torralba, que une la ciudad con Madrid, y recuerda que el Plan de Nieve de la institución provincial “funcionó de forma eficiente” con las máquinas quitanieves en marcha durante todo el temporal Filomena y la ola de frío.

Benito Serrano contestó a las declaraciones realizadas por el PSOE, que pidió la semana pasada la celebración de una Comisión para analizar las deficiencias del Plan de Nieve.