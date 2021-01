Los que se vacunaron indebidamente recibirán la segunda dosis “cuando les toque”

Las personas que se han vacunado de forma indebida e irregular frente a la covid saltándose el turno que les correspondía, entre los que se encuentran cargos públicos como los alcaldes socialistas de la localidad vallisoletana de Villavicencio de los Caballeros o del municipio soriano de Matamala de Almazán, recibirán la segunda dosis necesaria para la inmunidad total frente a la covid “cuando les toque”.

Así lo aseguraba este lunes la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien defiende que se mantenga el calendario previsto en el protocolo establecido para que nadie tenga que esperar para ser vacunado porque alguien de estos vacunados irregulares deba recibir al segundo pinchazo. En este sentido, Casado hace suyas las palabras que le han trasladado los expertos y especialistas en la materia de que “a dosis puesta, vacuna puesta”, y que por lo tanto estas personas que no esperaron su turno algo de inmunidad tienen.

La consejera explicaba que se están investigando los casos detectados para determinar que ha ocurrido, pero negaba que se haya citado a personas para ser vacunadas para no desperdiciar dosis, algo que sí ha ocurrido en otros territorios del país. “El número de dosis que se moviliza está muy ajustado a las personas que la van a recibir, por lo que si falla alguna se utiliza para otros, pero siempre de los grupos diana”, apuntaba.

También rechazaba que se estén vacunando congregaciones religiosas, ya que estas reciben las dosis que les corresponden como al resto por ser residencias de ancianos, y sobre los liberados sindicales explicaba que han sido inmunizados los que se han incorporado a sus puestos.

Pese al revuelo que se ha montado, que no es para menos, la consejera dejaba claro también que en el caso de Castilla y León estos vacunados irregulares “son una minoría” y que por ello no se puede empañar el desarrollo de esta complicada campaña de vacunación, que no ha comenzado al ritmo deseado debido a la “escasez” de vacunas que no terminan de llegar en tiempo y forma y que la semana pasada obligaba a suspender las vacunaciones de sanitarios en algunas provincias.

De hecho, a día de hoy Castilla y León ha superado ya las 94.000 vacunas administradas contra la covid, lo que supone el 98,2 por ciento de las recibidas, por lo que está en el grupo de regiones de la España autonómica que más ha inmunizado ya a sus habitantes.

De ellas, casi diez mil (9.593) han completado la pauta vacunal al recibir las dos dosis necesarias para obtener la inmunidad frente a esta letal y contagioso virus, lo que supone el 10 por ciento del total de viales administrados.

Asimismo, en el debe de Castilla y León, cabe señalar también que es una de las Comunidades que sí está aprovechando la dosis extra de los viales de la vacuna al contar con las jeringuillas concretas que permiten no desperdiciar ni una gota del compuesto de Pfizer, de modo que pude extraer seis y no cinco dosis de cada vial y, además, la Comunidad cuenta con las reservas suficientes de jeringuillas como para vacunar dos veces a la población de la autonomía.

Este lunes ha llegado el quinto envío de vacunas por parte del Ministerio de Sanidad, con otras 28.080 dosis distribuidas en veinticuatro bandejas con 195 viales cada una, de los que se extraen seis unidades vacunales, según informa la Consejería de Sanidad.

El reparto de este despacho por provincias de la Comunidad es el siguiente: Ávila, dos bandejas y 2.340 dosis; Burgos, cuatro y 4.680; León, cuatro y 4.680; Palencia, 2 y 2.340; Salamanca, cuatro y 4.680; Segovia, una y 1.170; Soria, una y 1.170; Valladolid, cuatro y 4.680; y Zamora, dos y 2.340.