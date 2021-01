El PSOE suspende de militancia y expedienta al alcalde de Matamala de Almazán por vacunarse

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León (PSCyL), Ana Sánchez, anunció la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión de militancia al alcalde de Matamala de Almazán (Soria), Mariano Hernández, por ponerse la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 dentro las suministradas en la residencia de la localidad.

Preguntada por los periodistas sobre qué va a suceder con los alcaldes socialistas que se han vacunado saltándose el protocolo, Sánchez avanzó que, tras reunirse este lunes de urgencia de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Soria, se acordó adoptar medidas disciplinarias con el regidor.

”Nosotros no somos el PP, que suele mirar a otro lado y enfarragarse”, subrayó Ana Sánchez y añadió que la dirección federal del PSOE pidió la semana pasada la dimisión de los cargos públicos que incumplieran el protocolo de vacunación. ”No podemos compartir ni por acción ni omisión conductas reprobables y a todas luces insolidarias”, declaró la dirigente socialista.

Sobre el alcalde de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid), Alberto de Paz, que recibió la vacuna alegando que era patrono de la residencia de ancianos de su localidad, aclaró que al no pertenecer al partido no pueden aplicarle medidas disciplinarias, aunque como organización política le han trasladado que la dimisión “es lo más procedente”.

Valoración del presidente de la Diputación

Ante la situación del alcalde de Matamala de Almazán, el presidente de la Diputación de Soria, el popular Benito Serrano, rechazó juzgar la actuación del regidor, e instó al secretario provincial del PSOE, Luis Rey, a dar la cara y tomar las medidas oportunas, ya que es “más experto” en ética.

En este sentido, aseguró que debe ser la Junta de Castilla y León quién determine si el alcalde podía vacunarse al formar parte del patronato de la residencia y realizar labores de mantenimiento en la misma. “He visto esta mañana que dimitía la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia) pero en Soria el PSOE está muy callado. No tiene la misma vara de medir, ya que la pasada semana pedía la dimisión de la vicepresidenta de la Diputación, María José Jiménez”, destacó.

Asimismo, precisó que los alcaldes tienen incompatibilidades a la hora de realizar trabajos en una residencia a través de un patronato que depende de su propio ayuntamiento.

Por otro lado, el mandatario provincial defendió la actuación del Gobierno regional con respecto a la gestión de la pandemia, ya que “no es fácil lidiar con una situación así”, y agregó que “cree que la sociedad está a un paso del confinamiento domiciliario” por la tensión y el colapso que existe en el sistema sanitario.

También, tildó la situación generada por la Covid-19 de “dramática”, y abogó por parar “todos a la vez y salir también todos a la vez de la crisis económica”, ya que se obliga a unos sectores productivos (comercio, hostelería y restauración) a parar y no poder ganarse la vida pero esto no pone fin al problema.

“Creo que la situación actual no se puede alargar mucho tiempo y que deberíamos parar todos a la vez y salir todos junto, no obstante no soy experto y tampoco soy como Fernando Simón que es capaz de decir hoy una cosa y mañana toda la contraria”, criticó.