Le pillan fumando y bebiendo en un bar de Palencia y, tras ser identificado, se encara con los policías

Han pasado ya más de once meses de esta pandemia del coronavirus que no solo no parece tener fin, pese a las vacunas, sino que, además, se agrava cada día que pasa ante una tercera ola que empieza a ser devastadora y más compleja que la primera, en los inicios.

Pero pese a la gravedad del momento, con una Comunidad en Nivel 4 de alerta sanitaria, con el sistema sanitario al borde del colapso y con muchos empresarios sin poder abrir sus negocios con normalidad por la virulencia de este virus,, todavía siguen produciéndose situaciones que en otros momentos podrían resultar hasta cómicas, pero que ahora, con miles de muertos y de contagiados, no produce ninguna risa.

Situaciones que, además, están obligando a los agentes policiales u guardias civiles según si es una ciudad o un pueblo a emplearse a fondo para mantener el orden y que la gente cumpla con las medidas de restricción establecidas jugándose también el tipo en muchas ocasiones, ya que están expuestos al virus más que nadie así como al carácter violento de muchas de las personas a las que tienen que llamar la atención.

Es lo que ha ocurrido en Palencia, cuando varios agentes de la Policía Local de Palencia pillaron in fraganti a un hombre fumando y bebiendo de pie en un establecimiento hostelero de la Avenida de Santander de la capital palentina. Al acercarse para llamarle la atención y proceder a su identificación, el hombre se dirigió de malas maneras a los agentes faltándoles al respeto de manera reiterada, según informan fuentes del ayuntamiento palentino. Por ello, los agentes han levantado la correspondiente acta de sanción.

Algo parecido sucedió el pasado fin de semana en la calle Juan de Castilla, cuando la Policía Local observó la presencia de un hombre sin mascarilla que, al ser requerido para identificarse, se negó de forma rotunda y comenzó a insultar a los agentes, por lo que se procedió a levantar la correspondiente sanción..

Además, y tras recibir la denuncia de un ciudadano que informó de la presencia de una persona en bicicleta en estado ebrio que estaba circulando por la avenida de Asturias, la patrulla de la policía localizó a la persona descrita, la identificó y la propuso también para sanción por no llevar mascarilla pero también por negarse a efectuar la oportuna prueba de alcoholemia.