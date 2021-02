El alumno de la UCAV, Oriol Vidal, gana el Qatar International Rally

Primer triunfo para Oriol Vidal, alumno de la Universidad Católica de Ávila /(UCAV) y miembro del UCAV Racing Engineering, y para el piloto Saleh Al-Saif. Y a ello se suma una meritoria sexta posición de la general de coches mezclados en medio de los coches WRC2, compitiendo con rivales de la talla de Nasser al-Attiyah y Chris Meeke.

Tres días de carrera han elegido a los triunfadores de la primera cita del famoso campeonato “FIA Middle East Rally Championship”. El viernes consistió en una Súper Especial muy corta de asfalto a modo de espectáculo en formato uno contra uno, en la que obviamente el CAN AM de Oriol Vidal y Saleh Al-Saif no podía deslumbrar en frente a coches rivales.

El sábado empezó el verdadero show con cuatro tramos de tierra en desierto de suelo duro y algunos percances. Para empezar las primeras dos especiales tuvieron que ser realizadas sin comunicación sonora por un problema en el intercomunicador lo que obligó a los protagonistas a comunicarse con señales.

En la asistencia intermedia tuvieron que solucionar el problema y, además, cambiar un palier posterior ya que un guardapolvo se había roto. Cabe mencionar que no contaban con mecánicos, por lo que el dúo tuvo que realizar la reparación sin ayuda externa y en un tiempo limitado muy justo al tener que cumplir con el horario de salida.

Los dos tramos posteriores fueron mucho mejor y empezaron ya a mostrar su verdadero potencial cerrando el segundo día de carrera ya en primera posición de T4 y Buggies y en décima posición de la general.

El domingo era el día estrella, con seis tramos y bastantes más kilómetros que en la anterior jornada. Pudieron elegir entre la opción conservadora de mantener la victoria de la categoría, o bien salir a buscar una mejor posición general con los riesgos que pudiera conllevar. En modo ataque salieron y así lo muestran sus resultados, consiguiendo escalar hasta la sexta posición de la general en un día limpio de problemas e incluso rozando el pódium de la SS11 con una meritoria cuarta posición scratch.

Este resultado sitúa a Oriol Vidal y Saleh Al-Saif como líderes del “FIA Middle East Rally Championship (MERC)”, ahora les faltará decidir si realizarlo en integridad y luchar por la victoria, o bien priorizar en otro tipo de carreras ya que no hay que olvidar que el objetivo final es el de preparar al máximo el Rally Dakar 2022.