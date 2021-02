Teresa Cetulio: «Nuestras empresas no están por detrás, ni mucho menos»

A poco más de dos meses para cumplir su mandato en la Fundación Execyl, y antes de colgar los «hábitos», Teresa Cetulio, conversa con LA RAZÓN para analizar su paso por una organización de la que se muestra «muy satisfecha y agradecida».

«Ha sido un regalo ser presidenta durante estos cuatro años. He aprendido mucho, he podido trabajar con gente magnífica, y, lo mejor de todo, es que ha permitido contribuir en el desarrollo de mi tierra», destaca.

Además, valora muy positivamente que durante su presidencia la Fundación Execyl, en representación de «Madison», compañía a la que pertenece, ha avanzando en muchos ámbitos, como el de la innovación y el del talento, y se ha afianzado el colaborativo.

«Es increíble como unas empresas ayudan a otras a resolver sus dudas y problemas, y les cuentan sus experiencias por si les pueden servir», añade. Teresa Cetulio también resalta el crecimiento de la institución, pese a la pandemia. «Cuando yo me incorporé al cargo Execyl lo formaban 66 empresas y ahora son más de 90. Incluso en un año tan difícil como el 2020 se han incorporado 13 compañías, y tres en el peor momento de la crisis», explica.

«Incluso se ha logrado incorporar nuevos perfiles de las empresas -señala-, y que no sólo formen parte de ella cargos directivos, así como se ha potenciado que la gente cuando se va a otro proyecto se lleve con él a la Fundación». Asimismo, en el tema social, Teresa Cetulio resalta la buena relación y la colaboración con las administraciones, las universidades y las escuelas de negocio de la Región.

Pero no es todo positivo, la presidenta de Execyl se queda con una «espinita clavada»: la de «no poder rematar, por la Covid-19, con otro encuentro de excelencia, que no se ha podido mantener ese contacto que la Fundación siempre ha abanderado».

A pesar de la situación provocada por la pandemia, Cetulio explica que la Fundación ha estado al lado de sus socios con numerosas acciones para «ayudarnos entre todos».

Al respecto, también destaca la labor que han desarrollado las empresas de Castilla y León, que aunque «a veces no las valoremos y pensemos que juegan en otra división, no es así, en este tiempo de dificultades han demostrado que no están por detrás de las españolas, ni mucho menos». «Han demostrado su apuesta por la excelencia, por lo que tenemos que ser más positivos, y ver lo que hacemos bien y potenciarlo. Esa es la mentalidad que debemos tener», afirma.

Por último, Teresa Cetulio recomienda a su sucesor o sucesora que «aproveche que la Fundación está en su mejor momento para seguir avanzando».

