Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del miércoles 10 de febrero

Miércoles 10 de febrero

8:15 Siguen las lluvias y vuelve la nieve

Parecía que el invierno había pasado por Castilla y León, y ya no iba a volver. Pero que va, todo lo contrario, las lluvias serán las protagonistas de la jornada, y se prevé la aparición de nieve, que junto a las fuertes rachas de viento, provocan que la mayoría de las provincias de la Comunidad se encuentren en alerta.

Resumen 9 de febrero

Los nuevos contagios de COVID-19 en Castilla y León volvieron a repuntar y casi duplican la cifra registrada ayer, al pasar de 494 a 849 positivos, mientras que la cifra de fallecidos en los hospitales de la Comunidad ya ha superado los 5.000, tras sumar 29 muertos en las últimas 24 horas. Eso sí, se contienen las víctimas en las residencias, ya que solo hubo que lamentar un fallecido, aunque hay cinco usuarios que perecieron en centros hospitalarios. Con estas cifras, la Comunidad ya alcanza los 5.008 fallecidos en los hospitales públicos, y un total de 1.120 en residencias, dependencias en las que han muerto 2.878 personas a lo largo de la pandemia, entre las 1.758 que lo hicieron en el hospital y las 1.120 que fallecieron en las propias instalaciones, según los datos publicados hoy por la Junta de Castilla y León. En estos momentos, la Comunidad registra ya 203.425 contagios de coronavirus, de los que 196.627 han tenido confirmación a través de pruebas de infección activa. Además, de los 849 nuevos casos notificados hoy, 744 tienen diagnóstico el día previo. En cuanto a los brotes, la cifra sigue bajando y se cierra con 926 (nueve menos que ayer) y los casos positivos a ellos vinculados, 6.544 (29 menos), en una jornada en la que se registraron 259 nuevas altas, hasta un total de 24.245. Por lo que respecta a los muertos, de los que fallecieron en hospitales, Salamanca y León arrojaron las cifras más trágicas, con ocho y siete pérdidas, que elevan la cifra oficial a lo largo de la pandemia a las 754 y 1.023 personas, en cada caso. Mientras, en Valladolid hubo cuatro víctimas mortales, con 984 en total; mientras que sumaron dos Burgos (632), Palencia (373), Segovia (335) y Soria (223). Por su parte, hubo un fallecido en los hospitales de Ávila (290) y Zamora (396), En cuanto a los nuevos positivos, cuatro provincias superaron la barrera del centenar como León (177 casos), Valladolid (168), Burgos (126) y Palencia (121), seguidas de los 93 contagios en Salamanca. El resto arrojó cifras más contenidas, como fue el caso de Segovia, con 63; Ávila, con 46; Soria, con 35, y Zamora, con 20 positivos.

Además, en las Cortes de Castilla y León se aprobaron los presupuestos para el año 2021 con numerosas enmiendas que mejoraron el proyecto. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió que la “gran prioridad” de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 tiene que seguir siendo el “refuerzo” de la lucha contra la pandemia y rechazó las subidas de impuestos de las enmiendas de la oposición por ir en contra de una situación económica y social “difícil”. Fernández Carriedo compareció ante el pleno de las Cortes para solicitar el apoyo de la Cámara para las nuevas cuentas, que tienen un montante de 12.291 millones de euros, la cifra más elevada de la historia de la Comunidad al crecer un 13,19 por ciento, y la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. En ese sentido, además de la lucha contra la pandemia, el objetivo de las cuentas es cumplir el Pacto para la Recuperación Económica, el empleo y la Cohesión social en Castilla y León y continuar con el desarrollo del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos. “Un presupuesto realista, prudente, responsable, social, y volcado con las familias, pymes y autónomos. Un presupuesto que apoya a las corporaciones locales, a los sectores productivos y a la generación de empleo. Un presupuesto participativo y comprometido con el medio rural”, resumió Fernández Carriedo.

Además, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó las subvenciones para el alquiler de viviendas. En el proyecto de la Junta, el importe medio que recibirán los 13.231 beneficiarios de las subvenciones al alquiler de vivienda en Castilla y león, correspondiente a la convocatoria del año 2020, será de 1.657 euros. La mayor parte de las personas (92,4 por ciento) que cumple los requisitos exigidos recibirá la ayuda próximamente por ser los más necesitados y el 7,5 por ciento (994) tendrá que esperar al sobrante de fondos después del proceso de justificación del cumplimiento de requisitos de ese primer listado. Suárez-Quiñones aseguró que no será necesaria una ampliación del presupuesto, después de que la administración autonómica haya destinado, desde el primer momento, un total de 20,3 millones de euros, al incluir una partida de cinco millones de fondos extraordinarios. La convocatoria de las ayudas al alquiler se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el próximo jueves, día en que los 12.237 primeros beneficiarios recibirán un SMS de la Junta con la advertencia de que disponen de un mes para aportar los justificantes bancarios del pago de la renta de los meses subvencionables, de enero a diciembre de 2020 ambos incluidos. A continuación, será el turno para el millar de familias que no está en la lista inicial aunque, tal y como declaró el consejero, todo apunta a que no sea necesario incrementar la partida presupuestaria y por tanto a que, en próximas fechas, una vez determinado el resultado de la fase de justificación del cumplimiento de requisitos, estas familias reciban la subvención. Y es que recordó que en anteriores convocatorias, cerca de un 10 por ciento de las personas con derecho reconocido, posteriormente, no justifica el cumplimiento de los requisitos, por lo que sobrará dinero para cubrir todas las peticiones aprobadas.