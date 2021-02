El PP de Segovia acusa a Clara Luquero de “intentar tapar con cortinas de humo su inacción”

El PP en el Ayuntamiento asegura que, a pesar de la inexplicable reacción desde el Partido Socialista, haciendo oposición a la oposición, seguirá adelante con la moción de reprobación a la alcaldesa en el próximo Pleno, porque no defendió como debía los intereses de Segovia como ciudad para albergar el Centro Logístico del Ejército de Tierra. “Que los segovianos no tengan ninguna duda de que vamos a trasladar su descontento y su malestar con la forma de actuar del gobierno de Clara Luquero con este asunto y que siempre defenderemos sus intereses”, afirma el portavoz popular, Pablo Pérez quien añade que “ataca al PP porque no tiene defensa y no sabe cómo explicar a los ciudadanos su mala gestión y su inacción con el Centro Logístico”.

Recuerdan los populares que hace un año propusieron la creación de una mesa de trabajo - integrada por todos los grupos políticos, instituciones y agentes sociales – para elaborar un proyecto solvente que hiciera de Segovia una alternativa con opciones para acoger esta gran infraestructura militar. La alcaldesa lo rechazó de plano, apunta la formación popular, argumentando que ella y su gobierno eran los únicos responsables. “Dijo que la responsabilidad de gobernar la tiene quien la tiene, la alcaldesa; por lo tanto es la alcaldesa quien tiene que asumir la responsabilidad de su inacción y de no haber trabajado en un proyecto solvente para presentar ante el Ministerio de Defensa”.

Una responsabilidad que canalizará el Grupo Municipal Popular, según indican, a través de la moción de reprobación. “Realmente es preocupante que Clara Luquero, después de 18 años en el Ayuntamiento de Segovia, 7 de los cuales como alcaldesa, desconozca que el Reglamento Orgánico de la ciudad ampara estas mociones en su artículo 94.3. Dudamos de la capacidad para trabajar por Segovia de una alcaldesa que desconoce el reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento que Gobierna”, indican los populares quienes le recuerdan que en el año 2017, IU - ahora sus socios en el gobierno- presentaron una moción para reprobar a su entonces teniente de alcalde y uno de los hombres fuertes de su ejecutivo y no cuestionó nada, lo que pone de manifiesto, en opinión de los populares, la doble vara de medir que tiene su gobierno.

El principal grupo de la oposición, considera inadmisible la actitud destructiva del Partido Socialista y del ejecutivo de Clara Luquero hacia cualquier propuesta que venga desde el Partido Popular. “Se negaron a poner en marcha una mesa de trabajo para la reconstrucción económica de la ciudad, buscan excusas para no aceptar nuestras iniciativas de ayudas, rechazaron la creación de la mesa de trabajo para el Centro Logístico y ni siquiera nos respondieron cuando volvimos a insistir en ello. Es el no por el no frente a lo que es bueno para la ciudad. Es realmente lamentable”.

Los populares creen que la regidora segoviana está mostrando también un total desconocimiento de las instituciones a nivel nacional y en particular, del funcionamiento del Congreso – del que ella formó parte – y del Senado. “Utilizar que no se trabajó en la comisión de Defensa del Senado como único argumento, demuestra la bajeza de recursos a los que acude la alcaldesa”, indican.

La formación popular afirma que el trabajo para atraer el Centro Logístico se ha hecho desde los territorios, presentando las ciudades interesadas un proyecto específico, serio y solvente, siendo esto lo determinante y, en ningún caso, pidieron que el Senado se posicionara a favor de ninguna de ellas. “La comisión de Defensa del Senado nunca se posicionó del lado de ninguna de las candidatas para no interferir en el proceso, manteniendo objetividad y neutralidad”.

El Grupo Municipal del PP concluye señalando que la moción de reprobación que llevarán al Pleno del próximo viernes tiene un objetivo claro y es que el Gobierno Municipal Socialista se centre en lo verdaderamente importante para Segovia, que es la generación de oportunidades. “Lo que vamos a hacer es trasladar el sentir general de la ciudadanía segoviana hacia la forma de actuar del equipo de gobierno con el Centro Logístico del Ejército de Tierra. Los segovianos no podemos permitir la pasividad demostrada cuando se está hablando de atraer oportunidades y empleo. La realidad es la que es, el ejecutivo de Clara Luquero, cada vez más alejado de la ciudadanía, no lo ha hecho bien y hemos perdido la oportunidad, por muchos ataques, excusas o justificaciones que busquen”.