Isabel Blanco: «Los Servicios Sociales cubrirán las necesidades que están por llegar»

Hace apenas un año nadie podía imaginar la que se venía encima con esta crisis sanitaria del coronavirus, que ha desembocado en otra económica y social aún por determinar. Tampoco la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien reconoce a LA RAZÓN la dificultad de un año que quedará marcado para siempre en su vida.

«Nadie sabía a lo que nos estábamos enfrentando. Ni las residencias estaban preparadas para ser hospitales ni las casas por ser colegios o para trabajar ni los ciudadanos para cambiar de modo de vida», señala la consejera, quien recuerda la dureza del mes de marzo o la imagen de la carretera el Sábado Santo mientras conducía para llegar a una rueda de prensa en la que sólo vio animales que se cruzaban, o las calles vacías de gente y tomadas por el Ejército. «Hemos sufrido mucho este tiempo pero también ha habido buenos momentos, como el contacto con el equipo y el buen hacer de todos para atender a las personas y las familias y poder salir adelante», apunta, mientras destaca la envergadura de su Consejería y pone en valor que en estos meses de alerta sanitaria no hayan sido noticia las personas con discapacidad, los menores o la red de protección a las familias. «Eso es porque la atención ha funcionado bien y se ha hecho un esfuerzo descomunal para que así fuera», asegura al poner como ejemplo también el programa «Atrapadas», que ofrece una solución habitacional a mujeres víctimas de trata sexual que se contagiaban de la covid.

Isabel Blanco tiene claro también que cuando esta pandemia termine se agravará la crisis social, pero afirma, contundente, que se está haciendo un esfuerzo muy importante, que se refleja en los más de mil millones de presupuesto de su departamento este año, el más alto de la historia, y que los Servicios Sociales van a cubrir todas y cada una de las necesidades existentes así como las que estén por llegar. «Lo hicimos al inicio de la pandemia, por ejemplo, poniendo en funcionamiento y en tiempo récord los programas de conciliación, y lo haremos en el futuro con las nuevas necesidades que surjan. Que nadie lo dude», asegura.

La consejera llama a sacar la lección de esta pandemia en positivo, sobre todo en el modelo residencial y en la asistencia a nuestros mayores. «Tenemos que aprovechar el salto digital que se ha producido y avanzar hacia la Dependencia 5.0, uno de los grandes proyectos que tenemos en marcha, en el que pondremos la alta tecnología de la robótica o la digitalización al servicio de las personas y de sus necesidades», apunta, a la vez que destaca la Ley que garantiza la teleasistencia avanzada aprobada recientemente o la apuesta por el modelo residencial basado en unidades de convivencia para el futuro. «Creemos en él porque es lo más parecido a un hogar y, ante una pandemia como la actual, funciona porque aíslas al virus», señala.

Y tras afear a la oposición su uso político de las consecuencias de la covid en las residencias, dice que desde las unidades de convivencia hay que construir un modelo que tienda a la sanitarización de los centros, incorporar las nuevas tecnologías, reforzar la inspección y los planes de contingencia.

Finalmente, apunta que aún quedan unas veinte residencias que han tenido brotes recientes sin vacunar, y confía en que antes de verano estarán en las Cortes para su debate la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad de por vida y la Ley del Tercer Sector .

«En la migración hay que pasar a los hechos»

Blanco está orgullosa de que Castilla y León haya sido la primera región de España en ofrecerse para acoger a 25 migrantes no acompañados procedentes de Canarias. «Hablamos de menores que necesitan una oportunidad. Cuando surgen estos temas nos impactan y nos rasgamos las vestiduras, pero hay que pasar de las palabras a los hechos», apunta. También destaca que Castilla y León siempre ha sido solidaria y recuerda que no es la primera vez que acoge a menores extranjeros y que nunca ha habido problemas. Y respecto a la fuga de jóvenes asegura que hay que facilitarles una vivienda, empleo y formación para que no se vayan, pero llama también a explotar la frontera con Portugal.