Scouts de España premia al Ayuntamiento de Valladolid por su apoyo continuado durante sus cien años de historia

Con este galardón, que este año también se ha otorgado al Ayuntamiento de La Nucía (Alicante), el jurado ha querido premiar el respaldo y compromiso del consistorio vallisoletano que, desde hace más de 100 años, colabora con los diferentes grupos scouts de la provincia, tanto a nivel institucional, como en la cofinanciación de sus actividades. Así lo ha reconocido la presidenta de la entidad juvenil, Elena Cabezas, que ha citado las numerosas acciones de apoyo al Escultismo que han llevado a cabo, “como la concesión del nombre de una plaza a Baden Powell, fundador del Movimiento Scout, y la instalación en la misma de un monumento conmemorativo; el proyecto de rehabilitación del Círculo Campestre, actualmente en marcha; así como la cesión de salas y espacios en centros cívicos y espacios educativos para el desarrollo de las actividades semanales de nuestros grupos”.

Los Premios Scouts son una de las más altas distinciones que concede Scouts de España: reconoce la labor de personas u organizaciones públicas o privadas que colaboran de manera significativa con la entidad, sus organizaciones federadas o grupos scouts, a favor del desarrollo de la infancia y la juventud, fomentado los valores del Escultismo.

“Recibimos con orgullo el galardón que viene a reconocer el trabajo que este Ayuntamiento viene realizando desde hace años en materia de juventud y, de manera particular, la colaboración que nuestra institución mantiene con el movimiento scout de la ciudad”, según ha afirmado Óscar Puente.

El Ayuntamiento lleva manteniendo una estrecha relación desde hace mucho tiempo con los scouts vallisoletanos. Y son muchas las pruebas para sustentar esta afirmación, algunas de las cuales seguramente están recogidas en el libro “Hay huellas scouts por Valladolid”, de Juan Antonio Espeso “Randy” .

“Además, el equipo de gobierno que presido ha mantenido en los últimos años esa colaboración con el movimiento scout vallisoletano y lo ha hecho mediante diversas vías, algunas de las cuales ya han sido citadas por la presidenta de Scouts de España. Por ejemplo, cediendo espacios municipales en centros cívicos y educativos para el desarrollo de las actividades de distintos grupos scouts, colocando la bandera scout en el balcón del Ayuntamiento el Día de los Scout, emitiendo mensajes alusivos a ese Día en los paneles de los autobuses municipales, o concediendo ayudas y subvenciones para que los grupos scouts desarrollen sus proyectos. Así, y por citar tan solo la colaboración del Ayuntamiento con ASDE- Exploradores de Castilla y León, apoyamos económicamente su proyecto de “Difusión de los derechos de los niños y las niñas” y las actividades que realiza la Comisión Coordinadora de Grupos Scouts de Valladolid, aunque también hay líneas de ayudas destinadas a otras asociaciones scout de la ciudad”.

También ha citado los convenios a través de los que se ceden instalaciones municipales para el uso y la gestión de los mismos por parte entidades en las que están muy presentes los grupos scouts de la ciudad. En este sentido, se ha encomendado la gestión del Albergue Municipal del Callejón de la Alcoholera al Consejo de la Juventud de Castilla y León.

“Quiero finalizar mi intervención animándoos a perseverar en la difusión de las señas de identidad que definen a los scouts porque siguen siendo muy necesarias en la sociedad actual. Y, por ello, no me resisto a reproducir algo que leía hace unos días y con la que no puedo estar más de acuerdo. Decía ese texto: “más de 110 años después de la fundación del Movimiento Scout, la única habilidad que se requiere para poder ser Scout es querer construir un mundo mejor cada día. Y eso todo el mundo puede hacerlo”. Ese es el camino por la que habéis optado las más de 80.000 personas que formáis parte de los grupos scouts en nuestro país”.