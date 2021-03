Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 1 de marzo

Lunes 1 de marzo

Resumen 28 de febrero

Castilla y León registró la cifra de contagios por COVID-19 más baja en lo que va de año, después de contabilizar 130. Hasta la fecha, el menor número de positivos se había producido el pasado lunes, con 144. Los 130 registrados son más de la mitad que los comunicados ayer, 299, influenciado por el efecto del fin de semana en que se comunican menos casos y hay menos pruebas. Como dato de referencia, el pasado domingo hubo 218 contagios. La buena noticia llega también con los fallecimientos causados por el coronavirus, puesto que se han registrado diez decesos, por lo que el número no ha dejado de bajar en la última semana después de los 12 de ayer, las 13 del viernes y las 19 del jueves. Además, el efecto de la vacunación ya es patente después de que, por tercer día consecutivo, no se haya contabilizado ningún muerto entre las personas residentes, ni en los hospitales ni en los propios centros asistenciales, según los datos facilitados por la Junta. Por lo que respecta los 130 nuevos positivos notificados hoy, se observa una tendencia a la baja en casi todas las provincia. Burgos baja a más de la mitad, al pasar de 66 a 31 casos; Salamanca baja dos, hasta 25, y Palencia registra otros menos, hasta 19. El mayor descenso tuvo lugar en León, al pasar de 75 a 18 en un solo día. Les siguieron Soria (16), Valladolid (doce), Segovia (ocho) y uno en Zamora. Ávila no anotó ningún caso nuevo. Los datos de las consejerías de Sanidad y Familia arrojan que la Comunidad acumula ya 211.199 contagios, cuando se cumple un año del primer caso; de los que 204.39 han sido diagnosticados en pruebas de infección activa. De los positivos declarados hoy, la inmensa mayoría (128) tiene diagnóstico el día previo. Los casos se concentran en Valladolid, 47.430; León, 37.011; Burgos, 30.654 y Salamanca, 29.825. Además, hay 17.628 en Palencia; 15.370 en Segovia; 12.637 en Zamora; 11.892 en Ávila; y 8.752 en Soria. De forma paralela, continúan descendiendo los brotes activos, con 362 y 2.258 casos vinculados, a lo que se une que la situación va mejorando en los hospitales, con 25 nuevas altas. Además, el COVID-19 ya se ha cobrado la vida de 5.368 personas en los hospitales de la Comunidad. El mayor número de muertos, con tres, se ha producido en los hospitales de las provincias de Soria (248) y Valladolid (1.059). Este dato contrasta con los cero víctimas que ha habido en el último día en Burgos (651), León (1.106) y Zamora (410). Además, se registró un muerto en los hospitales de Ávila (323), Palencia (414), Salamanca (806) y Segovia (351).

Las UCI de los hospitales de Castilla y León registraron cinco nuevos ingresos por COVID-19 durante la última jornada, con dos camas nuevas ocupadas en las unidades de críticos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) mientras que hubo una más en el de León, Plaencia y Río Hortega de Valladolid, lo que sitúa en 218 el total de pacientes con coronavirus en las UCI de la Comunidad, uno más que los registrados el sábado. Los ingresados en unidades de críticos con COVID o síntomas se reparten, según los datos recogidos por la Agencia Ical, entre los tres del Complejo Asistencial de Ávila, 35 en el de Burgos, 21 en el de León y 15 en El Bierzo, 18 en el Complejo Asistencial de Palencia, 21 en el de Salamanca, 13 en Segovia, 22 en Soria, 35 en el Clínico y 30 en el Río Hortega de Valladolid y ocho en el Complejo Asistencial de Zamora. El grado de ocupación de las camas habilitadas en UCI actuales es del 67 por ciento, dos puntos más que ayer, gracias a que hay once pacientes menos, con 364 personas que ocupan camas de críticos de las 540 útiles, muy lejos aún del 25 por ciento fijado para un relajamiento global de las restricciones. El porcentaje de ocupación global de las UCI se sitúa en el 33 por ciento en Ávila, el 58 por ciento en Burgos, 63 por ciento en León, 61 por ciento en El Bierzo, 65 por ciento en Palencia, 69 por ciento en Salamanca, 58 por ciento en Segovia, 96 por ciento en Soria, 75 por ciento en el Clínico Universitario de Valladolid y 85 por ciento en el Río Hortega, y 58 por ciento en Zamora. El porcentaje de ocupación COVID en UCI sobre las camas iniciales se mantiene en el 66 por ciento de media en la Comunidad, con un 21 por ciento en Ávila, 83 por ciento en Burgos, 48 por ciento en León, 86 por ciento en El Bierzo, 90 por ciento en Palencia, 35 por ciento en Salamanca, 81 por ciento en Segovia, 157 por ciento en Soria, 61 por ciento en el Clínico de Valladolid y 91 por ciento en el Río Hortega, y 47 por ciento en el Complejo Asistencial de Zamora.