Verónica Casado recibe cupón conmemorativo del Día Internacional de la Mujer 2021, en representación de todas las trabajadoras sanitarias

La Presidenta de la ONCE en Castilla y León, Rosa María Rubio, ha hecho entrega de un cuadro con la imagen del cupón que conmemora al Día Internacional de la Mujer 2021, a la consejera de Sanidad, Veronica Casado, en representación del colectivo de sanitarios y personal laboral de los hospitales, centros de salud, etc.. de nuestra Comunidad, como reconocimiento a la gran labor que están desempeñando en la sociedad, y especialmente con la mirada puesta, en esta ocasión, en todas las mujeres que forman parte del mismo.

El acto ha tenido lugar en la sede de la Consejería de Sanidad, y es un homenaje a todas las doctoras, enfermeras, auxiliares, celadoras, mujeres empleadas en los servicios de limpieza etc, que han estado, y siguen estando en primera línea, dando lo mejor de ellas mismas y llegando a comprometer su propia salud, trabajando y aportando todo su talento, capacidad y valía profesional al servicio de una sociedad, que las necesita más que nunca, y con el único objetivo de superar entre todos cuanto antes esta terrible situación.

El Grupo Social ONCE, un año más, se une a la celebración del Día Internacional de la Mujer, y nuevamente este año 5,5 millones de cupones recorrerán toda la geografía estatal el 8 de marzo, una fecha que se celebra en todo el mundo, para recordar la lucha de la mujer por participar en la sociedad en igualdad de condiciones.

El Grupo Social ONCE (ONCE, Fundación ONCE e Ilunion) es el cuarto mayor empleador español no público con más de 72.000 trabajadores al cierre de 2019, de los cuales un 58% son personas con discapacidad, lo que le convierte en el mayor empleador mundial en este sentido.

Además, cumple con los criterios de paridad, dado que las trabajadoras suponen el 42% de la plantilla, cerca de 31.000 mujeres empleadas, de las cuales casi un 50% tienen discapacidad. Y el máximo órgano de Gobierno, el Consejo General de la ONCE es paritario (seis hombres y cinco mujeres), con dos vicepresidentas.

Se compromete en la igualdad con mayúsculas, y para trabajar en esta línea, creó hace unos años el Observatorio de Igualdad de Oportunidades, basado en los principios de igualdad, no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal, que impregnan transversalmente todas las actuaciones de la Organización.

Desde Fundación ONCE se han lanzado varios videos de sensibilización y un programa de mejora de la empleabilidad para mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad. Ilunion, abre sus puertas laborales a la contratación de estas mujeres, con 65 empleos para ellas en el último año; y la ONCE, por su parte, va a poner en marcha la figura del agente de igualdad, impulsada en el último convenio colectivo y en el Plan de Igualdad. Asi como, el proyecto denominado “Discapacidad con Talento en Femenino”, cuya finalidad es incrementar la presencia de mujeres con discapacidad como vendedoras de las loterías de la ONCE.