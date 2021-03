El Día Internacional de la Mujer una celebración de unidad, no de división

Las políticas sobre igualdad de oportunidades para la mujer se demuestras andando, no valen las palabras sino lo hechos. En el Partido Popular creemos que la igualdad debe ser un propósito compartido por toda la sociedad. Un motivo de colaboración, de unidad y no de división. Un fin que nos compromete a todos, con independencia de nuestro sexo, edad, condición u orientación política. Porque creo que las políticas reales en materia de igualdad deben ser consensuadas en una sociedad que necesita que todos rememos en la misma dirección, sin etiquetas.

Creo que en este escenario, las mujeres que nos dedicamos a la política debemos apoyarnos, unirnos y trabajar porque esa igualdad real sea efectiva. Aquí no valen las etiquetas, no vale hacer grupos de buenas y malas, no valen las ideologías, aquí lo único que cuenta es la unión de todas nosotras para que el futuro de las mujeres sea un presente muy real.

No creo que sea necesario encabezar una manifestación, ni denigrar a otras mujeres para sentirse más mujer o más feminista, yo creo en el trabajo, porque desde que inicié mi carrera política en el Partido Popular he ido poco a poco optando a diferentes puestos de responsabilidad pública e interna del Partido. Nunca me he sentido discriminada por ser mujer.

Creo firmemente en la valía de las personas. No creo que un puesto de responsabilidad deba se de un hombre o de una mujer por su género, debe ser de quien esté mejor preparado y de quien demuestre su valía, nada más.

Aunque algunos nos vengan a dar lecciones de igualdad, en el Partido Popular creemos que el movimiento se demuestra andando. En el PP de Segovia hemos encabezados las listas electorales tanto mujeres como hombres, al Congreso, al Senado, en las Cortes de Castilla y León y en el Ayuntamiento de Segovia. Y a nivel interno las mujeres siempre hemos tenido protagonismo propio, por nuestro trabajo y compromiso con el proyecto del Partido Popular.

Estoy orgullosa de formar parte de un Partido donde el 51 por ciento de sus representantes en las diferentes cámaras y administraciones somos mujeres. Un Partido en el que sobra decir que cada una de las mujeres que formamos parte de él somos libres para decir lo que queramos, para defender nuestras ideas y nuestro trabajo, y donde ser mujer sólo es una cuestión de género, no es un hándicap para optar a un puesto o para no llegar a éste.

Creo que la igualdad real es la autonomía que se alcanza con el empleo y por ello, me gustaría destacar los 2 millones de mujeres que perdieron su trabajo con un Gobierno del PSOE, frente a la revolución del empleo femenino, que promovimos desde el PP. Pero es que, además, con el Partido Popular la brecha de las pensiones se redujo entre un 4 y un 15 por ciento, reconociendo así a las mujeres trabajadoras y madres su generosidad.

Siempre he abogado por la conciliación, el teletrabajo y la racionalización de horarios y por avanzar en el acceso femenino a las carreras técnicas. Y creo que es primordial reconocer la necesidad de hacer efectiva la igualdad de hombres y mujeres en todas las latitudes, conforme a los principios de la ONU recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Hay que seguir avanzando y por ello en el Día Internacional de la Mujer, desde el PP reafirmamos nuestro compromiso con todas las mujeres, con sus derechos, con la igualdad de oportunidades y con la defensa de su dignidad, reiterando que esta lucha es de todos, no sólo de unas pocas que se abanderan en el “feminismo” más radical. Por nuestro bien, espero que seamos capaces de unir esfuerzos y todos juntos logremos esa igualdad real.