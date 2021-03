El campo advierte del problema medioambiental que se producirá si se impide cazar al lobo

El campo no se resigna a su suerte ni tira la toalla y peleará hasta el final y con todas las consecuencias para intentar que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que dirige Teresa Ribera, dé marcha atrás en su intención de incluir al lobo en la lista de especies protegidas impidiendo por tanto que se pueda cazar al norte del río Duero como hasta ahora, ya que al sur no se puede según una normativa europea.

Una decisión que, según advierten los ganaderos, traerá graves problemas para el medio ambiente en aquellos lugares donde el lobo está implantado, como Castilla y León, Galicia, Cantabria o Asturias, ya que campará a sus anchas. “En el momento que no haya ganadería porque la masiva presencia de lobos lo impedirá, las zonas del norte español se convertirán en una selva y provocará un enorme problema medioambiental”, denunciaban este martes las decenas de ganaderos que se han concentrado en la localidad palentina de Aguilar de Campoó, convocados por las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, para mostrar su rechazo a la protección del lobo.

Una protesta, en pleno campo para garantizar la seguridad frente a la pandemia, en la que se defendía también que las vacas y las ovejas también son animales a proteger, en este caso del ataque de los lobos.

En este sentido, alertaban de que la población del lobo ha crecido mucho y que lo que está en peligro de extinción no es este animal sino el ganadero, “que está desprotegido en las zonas extensivas y si se sigue por este camino muchos de ellos tendrán que dejar su actividad”.

Asimismo, recordaban en la movilización las “enormes” pérdidas que este animal provoca cada año en las explotaciones ganaderas de la Comunidad, que cifran en torno a los siete millones de euros anuales, solo con los ataques de lobos que se comunican a la Administración autonómica, ya que “hay otros muchos que pasan desapercibidos, dicen, porque al ganadero no le compensa denunciar porque sabe que no va a recibir compensación ninguna”.

ganaderos protestan en Aguilar de Campoó contra la protección del lobo

“Hay más ejemplares de lobos que los que reflejan las estadísticas, ya que fuera de la reserva de Fuentes Carrionas no se indemnizan las muertes”, señalaba el secretario provincial de UPA Palencia, Blas Donis, quien aseguraba que, por ese motivo, no se están dando todos los partes de muertes y no se realiza ninguna denuncia al no existir la posibilidad de compensación económica.

La realidad es que “hay muchos más ataques que los que se dan a conocer, incluso a cabañas ganaderas en naves de las zonas de Campos y del Cerrato”, apuntaba.

Por otra parte, los ganaderos llamaban la atención sobre los rumores que existen acerca de que se pretenden aprovechar parte de los fondos europeos de la PAC para “compensar” a aquellos ganaderos que han sufrido pérdidas económicas por los ataques de lobos a sus cabañas. “por ahí sí que no pasamos”, decía el presidente de COAG en la provincia palentina, David Tejerina, quien afirmaba, contundente, que si en España queremos lobos, su cuidado tendrá que salir de los Presupuestos Generales del Estado y no de la PAC.

Las vacas también son animales, reza un cartel de un ganadero que ha participado en la protesta contra la protección del lobo que se pretenden en España en Aguilar de Campoó (Palencia)

“Es una decisión totalmente errónea que se ha tomado sin contar con los principales actores, que no son otros que los ganaderos, al ser los que van a tener que soportar los daños y alimentar a los lobos”, afirmaba, por su parte el presidente de Asaja Palencia, Honorato Meneses, en declaraciones recogidas por Ical, donde se quejaba también de las formas “poco adecuadas” que ha tenido el Miteco a la hora tomar esta decisión.

Finalmente, los manifestantes advertían de que el lobo va a tener derechos para campar a sus anchas, comer y vivir a cuenta de los ganaderos y aseguraban también que no se puede consentir que los ganaderos no tengan ni voz ni voto en una cuestión que los afecta directamente.