“La manada que hay en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con la loba alfa a la cabeza, nos hace mucho más daño que el propio lobo”. Así lo aseguró el responsable de Medio Ambiente de la organización agraria COAG en Zamora, José Manuel Soto, en la decisión del Gobierno de España de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

“La posición del Ministerio es insoportable. No nos quiere escuchar, no da marcha atrás y lo dice con toda la saña. El lobo ataca y ahí están los datos incuestionables. En Castilla y León sobran muchos lobos, por mucho que los científicos que asesoran a la ministra digan que no. Los que estamos en el campo sabemos cuál es la realidad”, añadió.

“Vamos a presentar batalla”

José Manuel Soto afirmó que “nos están mintiendo” pero recalcó que “ya estamos de vuelta”, después de “aguantar desde hace años tonterías de varios gobiernos” y advirtió: “Vamos a presentar batalla. La situación es especialmente difícil con la pandemia porque es más complicado convocar pero daremos toda la batalla que podamos, estudiando todas las posibilidades, incluida, por supuesto, la jurídica”.

En este sentido, el dirigente de COAG recordó que varias Comunidades Autónomas “de distinto color político” rechazan la iniciativa del Gobierno de España que impide, de facto, la caza del lobo. “Es un artículo 155 encubierto porque si la fauna es competencia de las Comunidades Autónomas, nadie entiende qué ganas puede tener ahora la ministra de intentar controlarlo todo, como pasa con algunos fanáticos que apuestan por el lobo por encima de todo, incluso por encima de las personas que viven en el medio rural”, criticó.

“La polémica le va a salir cara al Gobierno porque está claro que el problema lo ha creado el propio Ministerio. Si quieren polémica, desde luego que la van a tener”, sentenció.

Por otra parte, José Manuel Soto afirmó, en declaraciones a la Agencia Ical, que “aquí no se libra nadie”, ya que COAG “tuvo que llegar hasta el Supremo, en su día, para que se indemnizasen los daños” al sur del Duero. “Antonio Silván se pone ahora a defender a los ganaderos como senador pero, cuando fue consejero, bien que tuvimos que pleitear, con la desventaja de que nosotros pleiteábamos con lo nuestro y él pleiteaba con lo de todos. Y tuvo a bien quitarnos las ayudas a zonas como la Reserva Regional de Caza, que ya llevamos once años sin ellas”, subrayó.

“Ahora defiende a los ganaderos y me parece muy bien pero ya no nos fiamos. Queremos hechos. Esto hay que pararlo porque, mientras tanto, la ministra ya le ha parado los pies al ministro de Agricultura. Planas dijo que estaba al lado de los ganaderos pero ya hemos visto un cambio sustancial”, concluyó el dirigente de la organización agraria.

Nuevo ataque

Y es que la situación cada día se complica más. Un ataque de lobos ha matado dos terneros en una explotación ganadera en extensivo de razas autóctonas de vacuno ubicada en el término municipal de Andavías (Zamora), al Norte del río Duero, donde el lobo es especie cinegética, esto es que se puede cazar, aunque una nueva propuesta lo cataloga como especie protegida.

El ataque, que se ha producido en la madrugada del viernes, lo ha dado a conocer COAG de Zamora, que denunció públicamente la situación de esa explotación ganadera que sufre ataques de los cánidos “de forma reiterada a lo largo del año”.

Por ello, la Coordinadora Agraria de Zamora soliticó que la Administración proceda “de inmediato” al control de las poblaciones del lobo asentadas en la zona. También reclamó a la Junta de Castilla y León que abone las ayudas pendientes de la franquicia del seguro y del dinero perdido por el lucro cesante debido a los ataques del lobo al norte del Duero.