Luz verde para que el Grupo Labiana adquiera Laboratorios Ovejero

El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, ha anunciado el interés del Grupo Labiana por hacerse con Laboratorios Ovejero podría suponer la supervivencia de este emblemática empresa leonesa dedicada a la fabricación de medicamentos veterinarios.

Martín Tobalina y el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, y David Martín han presidido una reunión de constitución del grupo de trabajo específico para tratar de buscar soluciones a la difícil situación por la que atraviesa la empresa.

Tras el encuentro, Martín Tobalina ha explicado que a instancias de los sindicatos UGT y CCOO se ha conformado este grupo de trabajo y ha garantizado el apoyo de la Junta a un proyecto industrial avalado por el Grupo Labiana después de que la empresa haya trasladado a los trabajadores la continuidad de la actividad y el pago de los salarios que se les adeudan en un plazo razonable”.

Reunión de constitución del grupo de trabajo específico de Laboratorios Ovejero, con los representantes de los agentes económicos y sociales en León

La Junta seguirá adelante con el apoyo presente y futuro a Laboratorios Ovejero una vez que sabe que hay un proyecto industrial de un grupo consolidado y solvente que ha demostrado que conoce el sector y se compromete con León con el mantenimiento de las planta con el compromiso incluso de ampliar la actividad si es posible”, ha remarcado.

No obstante, ha precisado que la Junta ha puesto como condición al grupo inversor y a los actuales propietarios que no se pase de la situación de preconcurso a concurso porque si así fuera el Gobierno regional no podría entrar a ayudar y lamentablemente se convertiría en un acreedor más según la Ley Concursal.

”El otro compromiso que queremos que asuma el grupo Labiana es que asuma la continuidad de la planta con un plan industrial que garantice el empleo”, ha zanjado.

La situación en esta compañía, con más de 70 años de trayectoria en el campo de la salud animal y que actualmente cuenta con 76 puestos de trabajo, ha venido deteriorándose a lo largo de los últimos años y en la actualidad atraviesa un problema grave de falta de liquidez que ha provocado el impago de salarios a la plantilla.