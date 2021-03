Denuncian a 38 personas por incumplir las medidas sanitarias en una prueba deportiva en Villaverde de Medina (Valladoolid)

La gente sigue sin aprender del peligro que supone no respetar las medidas sanitarias en la lucha contra el coronavirus. La Guardia Civil de Valladolid propuso para sanción a 38 personas en el transcurso de un punto de control de cumplimiento de las medidas sanitarias de la covid-19. Durante los días 13 y 14 de marzo de 2021 se tuvo conocimiento de la celebración de un evento deportivo automovilístico de carácter no oficial ni competitivo en la localidad vallisoletana de Villaverde de Medina, en el que las previsiones de asistencia indicaban la presencia de numerosos participantes.

La citada prueba no tiene la consideración de prueba oficial al no estar autorizada por la Federación Española de Automovilismo, motivo por el cual no estaban amparados los desplazamientos efectuados, ni justificado el saltarse los cierres perimetrales de la Comunidad Autónoma.

Al objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa covid, y en concreto la prohibición de entrada de personas procedentes de Comunidades Autónomas diferentes a la de Castilla y León, las Unidades de la Guardia Civil de la Compañía de Medina del Campo (Valladolid) procedieron durante esos dos días a establecer un dispositivo de control de personas y vehículos en las carreteras de acceso a dicha localidad, encaminado a efectuar la procedencia de las personas participantes.

Agentes del instituto armado realizaron controles a un total de 221 vehículos, identificó a 433 personas, de las cuales fueron denunciadas un total de 38 personas por incumplimiento de prohibición de entrada en la Comunidad de Castilla y León procedente de otra diferente sin causas justificadas.

La Guardia Civil procedió a la confección de las correspondientes actasdenuncia por las presuntas infracciones detectadas, procediendo su remisión a las autoridades competentes.

App Alertcops

Por otra parte, fuentes de la Benemérita recomiendan a la ciudadanía, la descarga de la App “Alertcops”, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado.

La aplicación móvil permite recibir en los móviles mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias. Recordar que ante cualquier sospecha de vehículos o personas que puedan cometer algún ilícito penal, está a disposición del ciudadano el teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062, a través del cual los agentes del instituto armado le atenderá directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.