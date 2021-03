Aumentan los conductores que no usan cinturón de seguridad en Castilla y León

Nueva campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad, en un momento en que son varios los indicadores que están mostrando un menor uso del mismo, en especial en Castilla y León.

Así se desvela de la última campaña de vigilancia realizada en carreteras de la Comunidad (del 8 al 14 de marzo), donde los agentes de Tráfico se percataron de esta incidencia. Las cifras no engañan, y en relación con la anterior campaña realizada se ha producido un incremento del 12 por ciento.

Con datos relativos a 2020, en accidentes acontecidos en vías interurbanas en Castilla y León a 24 horas, el porcentaje de fallecidos en turismo y furgonetas que no hacían uso de dicho dispositivo de seguridad sí que cayó del 19 al 15 por ciento.

Es por ello que se ha puesto en marcha una campaña, recuperando un anuncio que se emitió en televisión durante el año 1973 y donde se explicaba que “por su seguridad use el cinturón de seguridad”, mensaje que parece cosa del pasado, y que no lo es, ya que después de 50 años, Tráfico sigue insistiendo en la importancia de su uso, debido a que uno de cada cuatro fallecidos no lo llevaba puesto en el momento del siniestro.

Una acción de concienciación que se lanza en un momento concreto en una Semana Santa atípica y en la que no se producirán desplazamientos de largo recorrido, debido al cierre perimetral en Castilla y León, una región con mucho tráfico debido al desplazamiento de ciudadanos madrileños a sus segundas residencias en la Comunidad o en Galicia o de ciudadanos portugueses que vuelven a su tierra desde otros puntos de España o desde Francia y que debían atravesar la Región.

Ello hará que los desplazamientos sean cortos y circunscritos a la provincia o a la comunidad autónoma, dependiendo de los casos, pero no por ello ausentes de riesgo.

De hecho, el pasado 19 de marzo, en el que también hubo cierres perimetrales en aquellas comunidades en las que este día era festivo, se convirtió en la segunda jornada del año con mayor cifra de fallecidos (9 personas perdieron la vida en las carreteras).

Con esta campaña, Tráfico quiere recordar la importancia de no bajar la guardia en estos desplazamientos cortos, comenzando con la obligación de ponerse el cinturón de seguridad y continuando con la adopción del resto de comportamientos correctos y respetuosos en la carretera.

Este año no está previsto una operación especial de Semana Santa como en anteriores ocasiones por lo que la DGT ha levantado las restricciones que habitualmente realizaba en estas fechas a vehículos pesados, especiales y pruebas deportivas.