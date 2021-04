Un pueblo de Burgos se moviliza contra la moción de censura hacia su alcaldesa impulsada por PSOE y Cs

En los apenas dos años de legislatura que se llevan en Castilla y León se han registrado ya cerca de una quincena de mociones de censura en ayuntamientos de la Comunidad, la mayoría para desbancar al PSOE del bastón de mando, como ocurrió en las localidades vallisoletanas de Peñafiel, promovida por el PP y la Agrupación de Electores Peñafiel Futuro contra el tripartido de PSOE, Ciudadanos y Candidatura Independiente, o en Zaratán, de PP y Cs para desalojar a los socialistas.

E incluso, por vez primera en la historia en los casi cuarenta años de existencia de Castilla y León, durante este mandato, y hace apenas dos semanas, se ha debatido y votado en contra a una moción de censura al presidente del Gobierno autonómico, promovida por el PSOE de Luis Tudanca, que no salía adelante.

Y ahora está prevista otra moción de censura, en este caso en el pequeño municipio burgalés de Tórtoles de Esgueva, de apenas 450 vecinos, donde el PSOE y Ciudadanos han impulsado una iniciativa para desalojar a la alcaldesa, Pilar Alejos, del PCAS-TC.

Los habitantes de esta localidad no entienden esta moción de censura ya que consideran que no hay motivos para ella, y por este motivo han convocado una concentración o movilización este Domingo de Resurrección a las doce y media del mediodía en la plaza del pueblo para “resucitar” y nunca mejor dicho a la primera edil y evitar que socialistas y “naranjas” puedan echarla del Gobierno municipal.

Tórtoles de esgueva (Burgos)

La fecha prevista para la presentación de la moción es el próximo martes 6 de abril y un grupo de vecinos ha decidido movilizarse antes de ese día, asegurando que la mayoría del pueblo está en contra porque no hay ninguna causa que la justifique y además va a afectar a la convivencia vecinal.

Los vecinos consideran que esta moción de censura “es un experimento” que se va a hacer en Tórtoles para “perpetuar” en los municipios pequeños los acuerdos que están llevando a cabo a nivel nacional el PSOE y Ciudadanos.

La actual alcaldesa, por su parte, asegura que ella se ha enterado la iniciativa por los medios de comunicación y no esconde su asombro: “Estábamos gobernando bien con el PSOE, o eso creíamos, no tenemos ninguna movida, nada de nada”, explica en declaraciones recogidas por Efe, donde admite, no obstante, que sí han tenido tiranteces con los ediles de Ciudadanos que están en la oposición

El partido por el que se presentaba, PCAS-TC, obtuvo 88 votos, lo que le otorgaba dos concejales. Los mismos consiguió la lista del PSOE, que obtuvo 66 votos, mientras la de Ciudadanos, con 96 votos, sacó tres concejales.

Sin embargo estos últimos no llegaron a gobernar, al pactar los ediles del PSOE con los del PCAT, decidiendo nombrar alcaldesa a Pilar Alejos. ”Fue un pacto voluntario, yo no ofrecí ni prometí nada, pero siempre he pensado que esto es un pueblo y tenemos que trabajar todos juntos por el pueblo”, apunta.

Desde el PSOE de Burgos alegan que han sido los propios ediles socialistas los que han propuesto la moción, justificándola en la “pérdida de confianza” en la alcaldesa.