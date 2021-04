Un alcalde de “bufanda” que se revuelve ante las injusticias

A los castellanos y leoneses se les suele calificar como fríos, será por la temperatura que sufren la mayoría del año, pero este martes el primero de los vallisoletanos ha levantado la voz contra la injusticia que sufrió el equipo de fútbol de la ciudad la pasada noche ante el F.C. Barcelona, y que le costó la derrota por 1-0. Y es una actuación más que dudosa del “trencilla” Jaime Latre no permitió que el Real Valladolid sacara tajada de un campo tan complicado como es el Nou Camp. Un penalti no pitado por mano de Jordi Alba y una tarjeta roja a Óscar Plano generó mucha polémica en un partido muy importante para los blanquivioletas porque se están jugando el no bajar a Segunda División.

Ante estas injusticias el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, no se cortó en su perfil de la red social de Twitter al poner lindezas como “el robo es descarado. Es una vergüenza inconcebible”. También utilizó la red social para alabar el trabajo de los jugadores del conjunto blanquivioleta. Como es habitual cuando se juega contra un equipo grande las cosas se magnifican y tras sus mensajes, el regidor vallisoletano fue solicitado en los principales medios de comunicación de ámbito nacional, en dónde ha repetido mil y una vez que el arbitraje sufrido por el Real Valladolid “es una vergüenza” y ha querido defender al club de su ciudad

En el “Chiringuito de Jugones” Puente volvió a reiterar que “es un robo descarado”.

💣"Es un ROBO DESCARADO"💣



🔴 @oscar_puente_ , alcalde de VALLADOLID, está en DIRECTO en #ChiringuitoPolémica

En el programa de Mega también reconoció que a pesar de ser aficionado del Barcelona “tengo ojos en la cara” , aludiendo que es imposible no ver la injusticia que se cometió contra el Real Valladolid, equipo del que es socio.

‼️"Soy del BARÇA y socio del @realvalladolid , pero TENGO OJOS en la cara"@oscar_puente_ no se muerde la lengua en #ChiringuitoPolémica

El alcalde vallisoletano también estuvo en los micrófonos de la Cadena Cope, en el programa de Juanma Castaño “El Partidazo de Cope” en el afirmó que “es evidente que la actuación del árbitro no es inocente”.

🟣⚪️ @oscar_puente_, alcalde de Valladolid, en @partidazocope



💣 "El objetivo del árbitro es ayudar al equipo potente que no puede con el pequeño. No sé si por apretar La Liga o por qué..."



🗣️ "Que la actuación no es inocente es evidente"#PartidazoCOPE

En la mañana de este martes Óscar Puente también intervino en el programa “A Diario” de Radio Marca, que dirige Raúl Varela, en donde aseguró que “ni es tonto, ni me gusta que me lo digan a la cara”.

⚪️🟣 @oscar_puente_, alcalde de Valladolid, mantiene su indignación en #ADiario



💥 "Ni soy tonto ni me gusta me lo digan a la cara. Si quieren alterar la competición, que lo hagan, pero que no me pidan que guarde silencio"

Pasadas unas horas tras el partido, la gente pensaba que el regidor vallisoletano iba a estar más tranquilo, pero al revés, Puente ha seguido con el mismo argumento en defensa del equipo blanquivioleta.

Asimismo, reiteró que “estamos hablando de una tomadura de pelo auténtica, a un equipo, una afición y una ciudad. Ni soy tonto ni me gusta me lo digan a la cara. Si quieren alterar la competición, que lo hagan, pero que no me pidan que guarde silencio”.

Los aficionados del Real Valladolid han defendido la actuación de su alcalde, pero fuera de la capital del Pisuerga no ha estado tan bien visto que un político debe dar ejemplo. En este sentido, Óscar Puente señaló que “un alcalde debe denunciar las injusticias y lo de ayer fue una clamorosa. A las cosas hay que llamarlas por su nombre y esto es una adulteración, la competición queda en entredicho”