“La Pedrea del Pan y el Quesillo”, protagonista del cupón de la ONCE del 17 de abril

Cinco millones y medio de cupones del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE, del próximo 17 de abril, tendrán como protagonista la tradicional “Pedrea del Pan y el Quesillo”, que se celebra en el barrio palentino de El Cristo, a los pies del Cristo del Otero. De esta forma, la entidad apoya las diferentes tradiciones culturales y de ocio que llenan de alegría las localidades españolas, para que puedan conocerse en todo el país.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, así como 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción.

“La Pedrea del Pan y el Quesillo” es una de las fiestas más importantes de Palencia, que se celebra en el barrio del Cristo. Miles de personas se reúnen a los pies del Cristo del Otero para recibir la pedrea de miles de bolsas de pan y quesillo.

La celebración recuerda la lapidación que sufrió, en el año 530, Santo Toribio por predicar contra los priscilianistas y ser considerado un hereje. Con el tiempo, el clero y los palentinos unieron este hecho al desbordamiento del río Carrión y lo consideraron un castigo por lapidar al santo.

Tras la misa, el alcalde de la ciudad y las autoridades arrojan las bolsas de pan y queso. Los asistentes, debajo del balcón de la ermita, tratan de cogerlas. Después de la pedrea, continúa la romería y la fiesta a los pies del cerro, bajo el Cristo del Otero, obra de Victorio Macho.

Al acto ha acudido el alcalde de Palencia, Mario Simón, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, que han estado acompañados por la presidenta del Consejo Territorial ONCE, Rosa Rubio, la directora de ONCE en Palencia, Paula Calvete, la concejala de cultura, Laura Lombraña, y los portavoces de los grupos políticos del Consistorio.