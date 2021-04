El Museo Numantino soriano mejorará su accesibilidad de la mano de la Fundación ONCE

El Museo Numantino, ubicado en Soria, afrontará el reto de mejorar su accesibilidad con la ayuda de la Fundación ONCE. Desde el año 1996 se han desarrollado diversas actuaciones que han facilitado el acceso a las instalaciones, pero ahora se abordará que cualquier persona con la discapacidad que sea pueda disfrutar del museo de la cultura celtíbera y romana en todos sus ámbitos.

Para la directora del Museo, Marián Arlegui, la dirección del recinto museístico se enfrenta a un reto “complejo aunque importante”, ya que con estas actuaciones, además de dar un “salto cualitativo”, permitirá el acceso, sin dificultad alguna a todos los ciudadanos.

Unas declaraciones que ha realizado con motivo de la presentación de la imagen del cupón de la ONCE del próximo 6 de mayo, que en esta ocasión estará protagonizada por el Museo Numantino. Además, de la presencia de Arlegui, dicha presentación ha contado con la presencia de la delegada territorial de la Junta en la provincia, Yolanda de Gregorio; el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez; la directora de la ONCE en Soria; Leire Cayero así como el jefe del Servicio Territorial de Cultura y Turismo, Carlos de la Casa.

Durante su intervención, Yolanda de Gregorio ha resaltado la importancia de que la imagen del centro soriano se vea reflejado en el cupón y que llegue a toda España. “Es una ocasión especial ya que se van a unir patrimonio, cultura, turismo y labor social en este cupón donde se van a poder ver distintas imágenes del museo y ello hará que la gente se de cuenta del digno patrimonio cultural con el que contamos”.

Mientras, Ismael Pérez ha resaltado su satisfacción por poder colabora con el Museo, ya que el cupón nos da la posibilidad de “contar historias al igual que hace este centro”.

El Museo Numantino fue inaugurado en el año 1919 con el propósito de albergar los hallazgos de las excavaciones arqueológicas. En 1989 fue renovado presentando una evolución cronológica de la historia de la provincia, desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad Media contando con piezas históricas y destacadas por su significado antropológico.