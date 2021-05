El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido este lunes de que ya hay casos de la cepa india de la covid en la Comunidad y ha observado que la incidencia del coronavirus ha subido en algunas provincias por lo que puede que este jueves no haya una “bajada simétrica” de nivel de alerta del coronavirus en todos los territorios.

En una entrevista con la Agencia EFE, el también portavoz de la Junta ha alertado de que esa subida de la incidencia en algunas provincias, que según los datos del portal de transparencia se observan especialmente en Valladolid y Palencia, puede “lastrar” el paso a un nivel menor de alerta por covid en toda la Comunidad.

El vicepresidente de la Junta ha sostenido que este verano hay “más cosas que celebrar que el anterior”, aunque el que se puedan celebrar las fiestas patronales dependerá del nivel de alarma que haya en este momento. Toda Castilla y León está este lunes en el nivel alto de alerta por la covid, de acuerdo al sistema de semáforos acordado en la interterritorial de salud, y este jueves el Consejo de Gobierno analizará bajar otro peldaño, al medio, que puede que no sea para todas las provincias.

VALLADOLID, 31/05/2021.-El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), analiza en una entrevista con la Agencia EFE la evolución de la pandemia de la covid, las relaciones con el Gobierno y el futuro de su partido, entre otros asuntos, cuando está cerca de llegar la mitad de la legislatura autonómica. EFE/Nacho Gallego

Aunque la Comunidad está “indudablemente mejor” que hace un año, con una caída de la mortalidad ligada al alto grado de vacunación, Igea ha advertido de que están “vigilantes y preocupados” ante la aparición de algunos casos de la cepa india esta semana en Castilla y León, y de que pueda pasar lo mismo que con la británica, que inicialmente era testimonial y ahora es la dominante en la Comunidad.

En ese sentido, el vicepresidente de la Junta ha valorado que las vacunas que se están inoculando actualmente “parece que son eficaces contra la cepa india cuando se ha puesto la vacuna completa”, esto es con la dos dosis en los casos en los que se requieren. Igea ha sostenido que la pandemia le ha enseñado en el año y medio que lleva circulando a “aguantar y a saber resistir”, con lo que eso supone para un “médico hipocondríaco” como él.

A su juicio, las crisis en política “destapan quien ejerce el liderazgo y quien no”, y en este caso “los que se dedicaban a cortar cintas y salir en los medios” antes de la pandemia “han desaparecido”, ha sostenido en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente entonces Pablo Iglesias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En un contexto de pandemia “no se puede estar satisfecho”, ha observado Igea respecto a la gestión realizada por el Gobierno regional en ese tiempo, y aunque reconoce que han vivido “un infierno” y “no pueden estar satisfechos”, ha destacado que han cumplido “con su obligación”.

Igea se ha mostrado “muy orgulloso” de cómo ha funcionado el gobierno de coalición entre el PP y Cs en este tiempo de pandemia, y ha afirmado que ese ejecutivo “puede funcionar bien si no se convierte en un concurso de mises”. En su opinión, un gobierno sólo del PP en la Comunidad “no hubiera sido mejor” gestionando la crisis de la covid ya que no hubiera tenido a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, una de las carteras que corresponde a Cs en la Junta de Castilla y León.

Y ha valorado especialmente que el gobierno de la Comunidad haya sido capaz de “quitarse las siglas de encima” en la gestión de la covid.

Sobre cómo hubiera funcionado un Ejecutivo de Cs y PSOE ha referido que “le cuesta imaginárselo” ya que su “decepción” con los socialistas en esta Comunidad “es absoluta”.

Residencias

Además, el vicepresidente de la Junta ha defendido este lunes que la “gestión sanitaria” realizada en las residencias de personas mayores durante la primera parte de la pandemia “puede que influyera para bien”, al evitar el “colapso” y una “montonera” de pacientes en los hospitales, pero ha rechazado que hubiera orden de no trasladarlos.

Igea ha reconocido que tras la polémica por sus críticas de “falta de rigor” al Informe Anual del Procurador del Común ha hablado con su titular, Tomás Quintana, pero ha mantenido su posición -”no tengo nada que arreglar”-, al defender unos procedimientos sanitarios que en su opinión disminuyeron la mortalidad: “Imagínese que no hubiéramos puesto recursos en las residencias y no hubiéramos asistido a la gente donde estaba y que 45.000 personas acudieran a unos hospitales en los que había 5.000 camas. ¿Hubiera habido más o menos mortalidad”, se ha preguntado.

”Hay una mortalidad relacionada con el colapso, cuando el sistema colapsa la mortalidad se dispara”, ha rematado Igea, convencido de que la prestación sanitaria a los usuarios de residencias siguió los principios de la “ética” y buscó “disminuir la mortalidad”. Preguntado por el triaje en las residencias durante aquellos días en los que había una mayor tensión hospitalaria, el vicepresidente y portavoz de la Junta ha remarcado que “hay triaje todos los días” y que él mismo lleva toda su carrera de médico decidiendo qué paciente va a la UCI y cuál no.

Frente a una gestión de la Junta en esta materia que trató de ofrecer “la mejor asistencia, para evitar que la gente muriera en los pasillos de los hospitales sin cama, evitar una montonera que aumentara la mortalidad”, ha acusado al Gobierno central de “salir corriendo” y gestionar “como si nada hubiera ocurrido”: “Es el episodio más vergonzoso de la política nacional”, ha sentenciado.

Comisión de Investigación: “Iré”

Sin aclarar si el PP y Cs se proponen intentar rechazar en los próximos días la creación de la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias durante la pandemia, registrada por el PSOE y Podemos, y sin adelantar si tendrían votos suficientes para hacerlo, Igea ha dado por seguro que comparecerá en una comisión de investigación sobre este tema, tenga el alcance que tenga (limitado a la gestión de la Junta o también a la del Gobierno central): “Iré y se oirá”.

Estas palabras tienen que ver con la necesidad que observa Igea de que en ese foro se analice también el papel desarrollado por el Ministerio de Asuntos Sociales dirigido entonces por Pablo Iglesias (Podemos) y el Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa (PSOE) a la cabeza: “Si solo lo limitamos a la acción del Gobierno de Castilla y León es un poco inútil, ya publicamos nuestras actas y nuestras decisiones de gobierno”, ha dicho.

”La propuesta que ya hicimos nosotros de crear una comisión de investigación nacional que el PSOE y Podemos votaron en contra, lo que demuestra su cinismo sin límites”, ha argumentado, convencido de que los ciudadanos quieren saber “cómo sucedieron las cosas”, lo que incluye en su opinión el papel del Gobierno en esta gestión.

Ha reconocido que también la Junta tiene “la sensación” de que “algo no funcionó bien”, pero ha rechazado que únicamente se pueda analizar el trabajo desarrollado por el Gobierno autonómico. Igea ha comparado lo vivido con una “tragedia” en un barco y que quienes “se bajaron del barco ahora exigen responsabilidades”: “Las responsabilidades empezarán por el capitán del barco ¿o es que el capitán del barco no va a acudir al juicio? En el ‘motín del Bounty’, ¿el capitán del barco no va a acudir al juicio? Es un poco inaudito. En un estado de alarma el Gobierno asume el mando, es el mando absoluto”.

”Mi voz se oirá en esa comisión, hay interés en buscar la verdad. Iré y se oirá”, ha concluido, sin rematar el camino que seguirán el PP y Cs en las próximas horas.

Segunda dosis

Además, Igea ha reconocido que si llegan las vacunas prometidas “en cuestión de días, en no muchas semanas” estará resulta la vacunación con la segunda dosis de los menores de 60 años de servicios esenciales que recibieron la primera dosis de AstraZeneca.

Asimismo, ha criticado que el Ministerio adopte ahora un reparto de vacunas por población, lo que puede retrasar la estrategia vacunal contra la covid. Son unos 71.000 los vacunados de grupos esenciales menores de 60 años que están pendientes de la segunda dosis, que la Junta recomienda que sea con los mismos sueros que la primera, esto es AstraZeneca.

La comunidad sólo cuenta con unas 40.000 dosis de esa marca para vacunar a los mayores de 60 que requieran la segunda dosis y a los menores que opten por esos viales. Este lunes se ha conocido un nuevo envío de vacunas a la Comunidad, con 255.190 vacunas, de ellas 67.600 de AstraZeneca.

Castilla y León ni siquiera requiere el consentimiento informado para vacunarse en esos casos de menores de 60 años de la segunda dosis con AstraZeneca, ha recordado el vicepresidente, para quien la decisión del Ministerio de vacunar con Pfizer a los ya vacunados con AstraZeneca responde a criterios “políticos” y no científicos.