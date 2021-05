Rubén Peña, profeta en su tierra

El futbolista abulense que milita en las filas el Villarreal C.F., Rubén Peña, será profeta en su tierra. Y es que el centrocampista será nombrado Hijo Predilecto de Ávila, según ha anunciado este lunes el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, durante la recepción al deportista, tras proclamarse su equipo campeón de la UEFA Europa League la semana pasada en Polonia tras derrotar al Manchester United en una histórica tanda de penaltis.

Un reconocimiento que, según el primer edil, tendrá lugar próximamente en el Centro de Congresos y Exposiciones “Lienzo Norte”, con entrada gratuita para quienes quieran asistir, cumpliendo con la normativa sanitaria por la pandemia del coronavirus

Peña era recibido este lunes por la Corporación municipal con el alcalde a la cabeza y firmaba en el Libro de Honor del Consistorio, donde le recordaban el gesto que tuvo al recoger el trofeo, llevando la bandera de Ávila sobre el campo de fútbol de la ciudad polaca de Gdansk, lugar en el que s jugó la gran final.

Una bandera que, según recordaba Sánchez Cabrera y el propio jugador, le fue enviada días antes al futbolista, quien se mostraba “orgulloso” de la ciudad en la que se formó y a la que se ha referido con mucho cariño.

“Nunca he estado mejor que aquí”, decía, mientras aseguraba que aún no se cree el triunfo que han conseguido para esta localidad de la provincia de Castellón de algo más de 50.000 habitantes, que lleva más de veinte años en la elite pero que no había conseguido ningún título todavía.

“Que te reconozcan todo lo que estás haciendo por tu trabajo en la ciudad que tanto amas, para mí es algo irrepetible y difícil de conseguir”, destacaba Rubén Peña, en declaraciones recogidas por Efe, al agradecer el reconocimiento de su ciudad.

Asimismo, y tras reivindicar su paso por distintos clubes abulenses, como el Real Ávila C.F., antes de recalar en el Real Valladolid, el C.D. Leganés, la S.D. Eibar o el Villarreal, Peña reconocía que “nunca” lo había “pasado tan mal en un campo de fútbol”. De hecho, explicaba que lleva dos o tres meses con “molestias de rodilla” que le “siguen dando guerra”, aunque en ese momento, si hubiera tenido que entrar en el campo, no habría sabido cómo hacerlo, ya que todos los que veían el partido desde fuera, tenían una “tensión impresionante” y eran “conscientes” de que estaban “haciendo historia”.

En la larga tanda de penaltis admitía que no daba crédito a lo que estaba sucediendo. “Eso demuestra que el título tenía que ser para nosotros”, afirmaba el futbolista abulense del Villarreal, quien se ha mostrado “orgulloso” de las felicitaciones por parte de muchos de sus amigos de Ávila de toda la vida.