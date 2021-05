Los pequeños productores palentinos se internacionalizan

Coronavirus

En los tiempos que corren tan competitivos, si no te digitalizas y sales fuera a vender, lo tienes complicado no solo para crecer, sino, sobre todo, para sobrevivir. Ante esta tesitura, desde la Cámara de Comercio de Palencia y con el apoyo de la Diputación Provincial se pone en marcha ‘Spanishcrate’, una plataforma online enfocada a la promoción y venta de los productos agroalimentarios de la provincia entre minoristas y distribuidores de ámbito internacional.

“La digitalización no es una opción, porque si no lo haces no existes”, destacaba este lunes la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, quien aseguraba, convencida, que este proyecto mejorará las dificultades que tienen las empresas para el proceso exportador.

“Muchos productores no se atrevían a hacerlo al pensar que era complejo, por lo que esta plataforma y esta colaboración posibilitará que puedan superar estos obstáculos”, apuntaba.

Se trata de una interesante y ambiciosa iniciativa, que se conformará en cinco packs o cajas en las que se mezclan diversos productos, cuyo destino son grandes superficies o distribuidores europeos. En dichos paquetes se pueden encontrar diversos productos, que se dividen en platos principales (a base de carne de pato, vacuno y cerdo); aperitivos (cremas de queso, patés, snacks, cuñas de queso y carne de ave escabechada); postres (principalmente bombones de chocolate y productos a base de hojaldre); y bebidas (vino y cerveza).

Dentro de la plataforma existe un área privada en la que los compradores podrán personalizar su propio pack con los productos que estén interesados en incluir. Una vez realizada la compra, se produce el reenvasado de los productos en cajas, el etiquetado y el envío por parte de la plataforma.

“Internacionalizar significa la tabla de salvación en momentos de crisis”, insistía Armisén, mientras recordaba que ya lo fue en la crisis económica anterior y ahora también con la crisis sanitaria del coronavirus.

El presidente de la Cámara de Comercio de Palencia, Conrado Merino, por su parte, destacaba que en el proyecto pueden participar las empresas de provincia de Palencia del sector agroalimentario, siendo necesario que todas las partes acepten los términos y condiciones generales de compraventa”. La participación para las empresas que forman parte de esta iniciativa es totalmente gratuita durante los primeros seis meses.

Merino aseguraba que el producto agroalimentario de la provincia tiene un gran potencial debido a su calidad, pero advertía de que las empresas de pequeño tamaño encuentran muchas dificultades en el proceso exportador. “Por ello, desde la Cámara de Palencia tenemos como prioridad facilitar en todo lo posible ese proceso para eludir los obstáculos de abordar decididamente el posicionamiento del producto palentino en los mercados internacionales”, apuntaba.

Esta iniciativa, incluida dentro de la Fase II del Proyecto Intern@cion@lizate que ha contado con una cofinanciación de 52.000 euros por parte de la Diputación de Palencia, pretende aumentar las ventas internacionales de los productos de la provincia, abaratar los costes al vender de forma agrupada, y así aumentar la competitividad y en definitiva ayudar a las empresas palentinas en su proceso de internacionalización.