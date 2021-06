«En Castilla y León hay talento, pero el cine necesita financiación»

Coronavirus

El director de origen burgalés David Pérez Sañudo considera paradójico que haya una mayor presencia de cortometrajes castellanos y leoneses en la 34 Semana de Cine de Medina del Campo, ya que, en su opinión, la Comunidad es un lugar “con un gran déficit de producción».

«Talento hay, el problema del cine es que necesita dinero, financiación. Estamos un poco a remolque», lamentaba el cineasta momentos antes de recibir el Roel como Director del Siglo XXI en certamen medinense.

Entre las causas de este déficit, apuntaba a la ausencia de una televisión pública autonómica «que soporte o que financie largometrajes», porque, a su juicio, las ayudas del Ministerio de Cultura al cine «valoran la aportación de una televisión autonómica». Por este motivo, Sañudo aseguraba que los cineastas de Castilla y León “no compiten en igualdad de condiciones” con los de Andalucía, Cataluña, Valencia o el País Vasco, donde él nació y sí ha encontrado ese respaldo.

Frente a otras visiones más pesimistas, el realizador afirmaba que el mundo del cine sale «favorecido» de la pandemia. «En un momento muy delicado, el consumo de la ficción se dispara y de repente pasamos a ser un sector estratégico», decía.

Además, señalaba que así se lo han confirmado «compañeros un poco asentados»: «el momento es de ebullición total, cuesta encontrar técnicos, se solapan rodajes... Creo que es un momento de grandes oportunidades», insistía.

Si bien, advertía de que otra cosa es cómo se canalice eso desde el ámbito político, ha matizado. «Hay regiones que se han movilizado ya muchísimo en el último año, yo creo que se llega tarde de nuevo en Castilla y León», lamentaba.

El debutante en el largometraje con la exitosa Ane, ganadora de tres premios Goya, ha estrenado su último cortometraje, La colcha y la madre, en la Semana de Cine de Medina Y su proyecto más inminente entre varios que tiene entre manos será otro corto, en el que participa el actor segoviano Luis Callejo, Actor del Siglo XXI en la pasada edición del festival medinense. Está ya buscando localizaciones y prevé rodar en Valladolid a finales de este mes.

David Pérez Sañudo

El espaldarazo de Ane no le ha hecho pensar en abandonar el cortometraje. «Es un terreno que me apasiona y del cual me siento parte, porque mi generación es un poco esa, la generación del cortometraje. Me gustaría seguir dedicándome al corto», aseguraba.

Él mismo se ha preguntado por qué algunos directores que daban el salto al largo se mantenían fieles al género. Ahora, en esa misma situación, ya sabe la respuesta: «El corto es un formato en sí mismo, no le puedes decir a una autor de relato breve que deje de hacerlo en cuanto escriba la primera novela».

Por ese motivo, Sañudo reconocía estar encantado en un festival como el de Medina del Campo para recibir el Roel de Director del Siglo XXI: «Hay una sensación de cierre de una etapa, que no es un cierre, pero sí un colofón a muchísimos años de cortometrajes, que a veces han funcionado y a veces no, a veces ha pasado totalmente desapercibidos, pero que me han enseñado mucho y hacen que esto sea muy gratificante para mí».