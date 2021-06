Broma perversa o traición

Una democracia no puede entender que se quiera actuar contra ella, saltándose todos los resortes que la protegen.

Es inaudito tener que pedir ayuda a Europa pues está en juego la división de poderes, la independencia judicial y el estado de derecho Un presidente de Gobierno decir desde Bruselas, que la sentencia es vengativa y revanchista, atacando directamente al Tribunal Supremo, y este, más tarde, dictaminar sin dejar mínimo resquicio a la posibilidad de ningún indulto .

Un presidente de Gobierno que prometió legislar para impedir referéndum de autodeterminación, traer para ser juzgados a los políticos huidos tras el golpe al estado, no dudar en lo que se produjo y convencido públicamente de haberse cometido rebelión y sedición, acatar la sentencia y reiterar su integro cumplimiento, también prometer no pactar con independentistas - tampoco con neo comunistas populistas por no poder dormir tranquilo ni tampoco el noventa y cinco por ciento de los españoles, ni con filoterroristas - , pero tras ello, hacerlo con todos los anteriores, mintiendo y engañando vilmente a todos los votantes socialistas y a todos los españoles.

Afirma desde Bruselas que la decisión que tome tendrá muy presente valores como la concordia y el entendimiento, pero sin tener en cuenta el mandato de la justicia y la sentencia que aún no cubre ni la cuarta parte del tiempo . Un presidente de Gobierno no respetando la justicia ni la ley..... gravísima actitud y comportamiento... se gana a pulso y voluntariamente su deslegitimación y reprobación pública. Propone concordia y entendimiento con quien afirma que no se arrepiente, que no quiere indultos sino amnistía, y que no duda un segundo en volver a delinquir. Imaginemos alguien que ha robado y pretende que se haga desaparecer su delito con una amnistía y simplemente no arrepentirse de nada y además tener toda la voluntad de volver a hacerlo. Simplemente, no " cuela” en absoluto.

Un presidente de Gobierno que sabiendo que es ilegítimo lo que pretende hacer y sin estar basado en ningún requisito mínimamente exigible, quiere hacerlo a toda costa y no le importa anunciarlo en Europa y repetirlo todos los días en España .

Propone concordia y entendimiento con quien lleva tres años “dialogando” con " diálogo”, con esa concordia y entendimiento y lo que ha conseguido es más odio, más irracionalidad, más desprecio, más extremismo, más amenaza, más chantaje y más quiebra de la sociedad catalana. No “cuela” hablar de díalogo durante tres años y conseguir exactamente lo contrario. Conseguir más radicalidad de los independentistas, más cesiones obtenidas mientras por ellos y un resultado nefasto.

Propone “diálogo” concordia y entendimiento con unos manipuladores, racistas y xenófobos, y haciéndolo durante tras años, admitiendo un “conflicto político” e ignominiosas “mesas de negociación”, y obtiene que se rían de él, le tomen la medida y le ninguneen, para cada vez obtener a cambio más hipotecas que no merecen ni los catalanes ni el resto de españoles.

Propone “diálogo”, concordia y entendimiento con quien declara abiertamente no querer respetar ni cumplir la constitución, y así actuar diariamente, con quien ataca la unidad de España, el estado de derecho, la libertad y la democracia; pero en cambio ni un ápice de “dialogo”, concordia y entendimiento durante tres años, con

las fuerzas del arco parlamentario que si respetan, protegen y cumplen la constitución, respetan y protegen la división de poderes e independencia judicial, protegen la unidad de la nación, el estado de derecho, la libertad y la democracia. No “cuela " señor mío.

¿Pero que tomadura de pelo es esta, repitiéndola desde hace tres años, y que ataque y traición al estado que de forma permanente se está cometiendo ?

¿Alguien ingenuo puede ya creer este “dialogo”, concordia y entendimiento con golpistas, cuando desde hace tres años con estas recetas, se ha cosechado el mayor fracaso, y mientras, subsistir en el Gobierno depende de la ignominia de mantener los pactos con quienes están encarcelados y sus correligionarios, que son los mismos golpistas con quienes se quiere seguir ese diálogo, concordia y entendimiento ?. No “cuela” en absoluto, como dicen los jóvenes. Es un perfecto engaño y lavado de cerebro muy perverso superando todo lo superable y rizando el rizo proponiendo “diálogo”, concordia y entendimiento, quien no puede existir sin los que son los receptores de ese “diálogo”, concordia y entendimiento, cuyo plan es acabar con España, han sido condenados, pero han de ser obligatoriamente rehabilitados , como condición sine qua nos para poder seguir al frente del Gobierno. Un circuito cerrado de traición a España fomentado y dirigido por quien quiere indultar a delincuentes golpistas, que quieren la desaparición de nuestra Nación.

¿Alguien imagina al Primer Ministro de Portugal, al Primer Ministro de Francia, al Primer Ministro de Gran Bretaña, o a la Canciller de Alemania, estar en el Gobierno gracias a quien ha sido sentenciado por traición y ataque a Portugal , a Francia, a Gran Bretaña, o a Alemania, y pasada menos de la cuarta parte del tiempo que dicta la sentencia, querer indultar a los delincuentes, que anuncian no arrepentirse y prometen volver a delinquir, para que así puedan seguir dando su apoyo a quien preside el Gobierno, de Portugal , Francia, Gran Bretaña, y Alemania, sin el cual no podrían seguir siendo Primeros Ministros o Canciller de esas naciones?

Solo imaginar esto significa estar auténticamente fuera de la realidad y desde luego ser un loco, si por asomo alguno quisiera, siquiera intentarlo, un día de un mal viento que le trajera la paranoia. Imposible poder imaginar.

Dadas las circunstancias, hay algo ya mucho peor que delinquir contra la nación, - que ya es decir -, y es mantener y fomentar la voluntad de pervertir los mínimos valores para lograr mantenerse a costa de mancillar el interés general y el bien común de todos los españoles - perverso hablar de bien común para justificar indultos a quien desprecia a los catalanes y resto de españoles respetuosos de la Constitución -, y simultáneamente maniobrar manipuladoramente para pervertir la ley todos los días, mentir como sistema de poder y atacar la dignidad de los españoles sin importar nada . Espíritu delictivo y corrupto constante, con cuidado medido para no poderse aplicar el tipo, si bien se traspasa permanentemente sabedor de sus controles, pero aplicación continua de un ejercicio del poder radicalmente contrario a los usos y costumbres democráticos y desde luego con la soberbia de quién no cree en los fundamentos éticos democráticos, usando de los resortes permitidos para quebrar la libertad, la constitución, el estado de derecho y la mismísima democracia.

Concluyo. Barajas sigue sin control exhaustivo desde hace un año. Es una actitud criminal, sabedores que un solo contagio que se pudiera evitar y una sola muerte que se pudiera impedir como consecuencia de lo anterior, no se haga, a sabiendas de la gravísima negligencia que se comete y sin hacer caso a las autoridades de Madrid, que así lo reclamad todos los días .