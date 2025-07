Charles Oliveira se pronuncia tras la derrota ante Ilia Topuria: "Es el hombre que más fuerte me ha golpeado"

Casi dos semanas desde que Ilia Topuria cumplió con su promesa en Las Vegas. El hispano-georgiano venció a Charles Oliveira en el UFC 317 y se alzó como campeón del peso ligero. Tras la derrota, ambos peleadores regresaron a sus respectivos países para descansar, aunque el campeón tuvo una agenda algo más apretada en esos primeros días.

Ilia llegó a España y ofreció una rueda de prensa para todos los medios de comunicación donde daba respuesta a todo lo sucedido en el combate. Sin embargo, Charles Oliveira se ha mantenido discreto en esos primeros días, al margen de todo y disfrutando de su familia.

Y ahora, dos semanas después del combate, el brasileño ha ofrecido las primeras declaraciones acerca de lo sucedido. Gracias a una entrevista con Ag.Fight, Oliveira expresó cuáles fueron sus sensaciones durante el combate, sorprendiendo a todos con unas declaraciones que alaban la figura del actual campeón de las 155 libras.

Oliveira asegura que Topuria es el que más fuerte le ha golpeado

Charles Oliveira perdió la oportunidad de recuperar el cinturón que un día fue suyo, y parece que esta ha podido ser una de sus derrotas más dolorosas. Por un lado, el brasileño nunca había sido noqueado de esta manera, algo que sin duda impactó a los aficionados. Es cierto que Charles sí había sufrido con anterioridad golpes que acaban en derribo, pero nunca había caído desconectado como esta vez.

Por ello, durante una entrevista en Brasil, Oliveira ha respondido acerca de sus sentimientos durante el combate y cuáles fueron sus sensaciones tras caer derrotado de esa manera.

"Yo nunca fui noqueado. Sí he sido derribado y he perdido por TKO, luego me levantaba y estaba bien. Esta vez no. No se qué ocurrió, no se cómo pasó. Fue algo nuevo para mí", aseguraba para Ag.Fight.

Además, en esa misma entrevista, el brasileño elogió el poder de Ilia Topuria en sus manos, asegurando que se trata del hombre que más fuerte le ha golpeado.

"Definitivamente es el chico que golpea más fuerte. Es el hombre que más fuerte me ha golpeado, no lo puedo negar. He recibido golpes de peleadores muy fuertes como Justin Gaethje, Dustin Poirier, Michael Chandler... he recibido golpes de peleadores que solo han acabado en un derribo, pero este tipo golpea muy duro", confirmaba 'Do Bronx'.

La mala estrategia de Charles Oliveira

El KO fulminante de Ilia Topuria a Charles Oliveira dejó varias reflexiones sobre los fanáticos. Muchos aseguran que la estrategia que siguió 'Do Bronx' no fue la correcta, puesta que invitó al hispano-georgiano al intercambio de golpes, algo que no era la mejor idea ante un gran boxeador.

Según el propio Oliveira, lo que sucedió no estaba planeado, y por eso ha asegurado que cambiaría todo lo que hizo durante el combate.

"Cambiaría todo lo que hice en la pelea, todo lo que entrené no lo puse en práctica, la estrategia era golpear y salir, pisar las rodillas, patear la pantorrilla, usar secuencia de manos para poder patear a la cabeza, mantener la distancia con las patadas frontales, no quedarme quieto, pero cuando comenzó la pelea no hice nada de eso", declaraba.

Una dura derrota por todo lo que significaba la pelea y por la manera de caer. El brasileño se preparó para un combate muy distinto al que finalmente propuso, y eso le llevó a llorar varias veces tras el evento debido a la frustración, tal y como él mismo ha reconocido.

Sin embargo, el brasileño ya mira hacia delante y, según ha anticipado, ya planea su regreso para finales de 2025.