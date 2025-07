La decepción de unos turistas al visitar Sevilla: “Podría llorar ahora mismo”

Hacer turismo en verano puede significar disfrutar, pero también sufrir. El calor complica los largos paseos que se necesitan para recorrer las grandes ciudades españoles y también muchas europeas. Las altas temperaturas son algo constante, especialmente en la Península, pero eso no frena a miles de personas a ver aquello que tanto tiempo llevaban deseando y durante el año no pueden ya sea por trabajo, estudio o circunstancias personales.

Una de las ciudades más especiales de España y también de las más calurosas es Sevilla. Sus monumentos, su cultura y un ambiente festivo al que acompaña una gran gastronomía hacen de la ciudad hispalense un lugar único. De nada importa superar los 40º grados para viajar, que se lo digan a Janina y su pareja, dos alemanes que viven en Sydney y viajaron desde allí a Sevilla a finales de junio para conocerla a fondo, pero se llevaron una desagradable sorpresa.

Dos turistas llegan a Sevilla y pasa esto

"Una de las principales razones por las que quería venir a Sevilla es por la Plaza de España", explicaba Janina al inicio del vídeo. Para todo aquel que no la conozca, este conjunto arquitectónico de estilo regionalista combina elementos renacentistas, mudéjares y barrocos, y está decorada con cerámica, fuentes y bancos que representan las provincias de España. "Se ve tan hermosa, pero...", afirmó antes de realizar un cambio de cámara y dejar de enfocarse a ella misma, que estaba sentada en el parque de María Luisa.

La gran decepción, que reflejaba con su cara, fue que había un festival que impedía la visión y el paso por las gradas, vallas y un escenario con estructuras técnicas que bloqueaban por completo la vista del edificio. "Mi pesadilla, durante el día no va a ser mejor porque el escenario está ahí. Hay un festival", lamentaba. Su novio tampoco se lo podía creer: "¿Dónde estaba la advertencia?".

Se quedó sin ver la Plaza de España

Lo único accesible era la zona verde del parque, por lo que no pudo acceder ni a la parte central ni disfrutar de una vista general. Estaba completamente desesperada: "Podría llorar ahora mismo". Luego intentó verlo diferente: "Estoy siendo muy dramática al respecto, como si solo estuviera aquí una vez. Volveré", decía mientras miraba el panorama. Su novio se dio por vencido al final del vídeo: "Nos moveremos".

Este drama lo viven muchos turistas al viajar a una ciudad. Ya sea por algún evento o simplemente por obras se tienen que quedar sin ver el monumento o lugar que llevaban tiempo e incluso toda una vida esperando. Por ello es importante revisar bien, algo sencillo con el acceso internet, el estado, las obras y los eventos programados en las ciudades destino.

Sevilla se moderniza

Sevilla ha incluido una nueva forma de transporte a la ciudad este martes con la llegada de 'Taxi Ship', el primer taxi acuático abierto al público que tendrá su parada en el entorno de Torre Sevilla. Según ha detallado Torre Sevilla en un comunicado, el barco tiene una capacidad para seis pasajeros y opera diariamente de 10,00 a 23,00 horas. En este sentido, este barco ha proporcionado "una conexión directa a espacios como el hotel, las oficinas corporativas o el Mirador". El barco será hecho en Sevilla y tendrá todo tipo de detalles.