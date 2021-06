Reconocimiento internacional a una App para monitorizar los efectos de las vacunas de la Covid-19, de estudiantes de la UEMC

El proyecto para el desarrollo de una APP para facilitar la monitorización de las vacunas de la Covid-19 y su patogenia, en el que participan dos estudiantes de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), ha resultado ganador del concurso de ideas Nodal Award Shark-Tank, un reconocimiento internacional realizado por IMFAHE (International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education).

Susana López Ortiz, estudiante del grado en Fisioterapia y del programa de Doctorado en Investigación en Actividad Física y Salud en Poblaciones Especiales y miembro del grupo de investigación i+HeALTH, junto a Miguel Sierra Ramón, estudiante del Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia y alumno interno del mencionado grupo de investigación y del Grupo de Investigación en Entrenamiento y Nutrición, han desarrollado el proyecto SARSPRO junto con estudiantes y profesores de las universidades de La Laguna, Málaga, Sevilla, Oviedo, Politécnica de Valencia, UNAM en Méjico, el MIT en Boston y la empresa Navega Therapeutics en California.

La estudiante Susana López

IMFAHE es una asociación creada a partir de profesionales internacionales afiliados a las mejores instituciones educativas y organizaciones internacionales del mundo que promueve el desarrollo de la carrera profesional de estudiantes y profesores, tendiendo puentes al talento para alcanzar la excelencia.

A través del Nodal Award Shark-Tank, IMFAHE financia con capital semilla los proyectos más innovadores propuestos por equipos multidisciplinares creados en la Plataforma IMFAHE Connects, una iniciativa para fomentar colaboraciones interuniversitarias, la innovación y el desarrollo de competencias transversales de gran valor como la generación/desarrollo de ideas, trabajo en equipo, liderazgo, espíritu emprendedor y habilidades de comunicación.

De esta manera, el proyecto SARSPRO ha sido seleccionado para participar en el programa VBP (Venture Building Program), diseñado por mentores que cursan MBAs en el MIT y Harvard, para promover y acelerar el desarrollo de la tecnología en Europa gracias a una financiación inicial. Se trata de una aplicación móvil interactiva y fácil de usar por cualquier persona y que permitirá el registro de los síntomas que puede causar cada vacuna o la propia enfermedad y, sobre la base de esos síntomas, propondrán una serie de consejos para ayudar a que las personas mantengan y/o recuperen su condición física.

“Participar en este proyecto es una gran oportunidad puesto que, aunque ambos tratamos en el día a día con la investigación, estamos viendo nuevas metodologías de trabajo y estamos en un equipo multidisciplinar muy grande que nos va a hacer crecer a nivel profesional y personal”, aseguran los estudiantes. “Además, desarrollar este proyecto supone poder ayudar a un gran número de personas en esta era de ‘desinformación’ que estamos viviendo desde marzo de 2020 a entender qué les pasa, por qué y cómo actuar ante ello”.

Además, los estudiantes Carlos Calle Lobo y Aritza Ubieta García han sido finalistas del Shark Tank con “Chronic pain and body illusions” una aplicación para modificar el dolor utilizando ilusión óptica en tiempo real. También el profesor Óscar Díaz Chica ha sido finalista con el equipo “Be Talent” donde quieren desarrollar un software para ayudar a las empresas a gestionar el talento. Ambos equipos han sido seleccionados también para participar en el Venture Building Program.

Todo ello que demuestra la excelencia y el carácter emprendedor de los miembros de la UEMC que participan en la Plataforma de Talento IMFAHE.

El Vicerrector de Internacionalización e Investigación, Juan Martín Hernández, destaca este reconocimiento al trabajo personal de los estudiantes: “es su proyecto, todo el mérito y el esfuerzo son suyos, han tenido la valentía de aprovechar la ventana de oportunidad que la UEMC les ha abierto a través de la plataforma del talento IMFAHE, y la capacidad de sacarle el máximo partido a su participación”.

“Hemos visto crecer a Susana y a Miguel y es un gran orgullo ver cómo reciben la primera recompensa —estoy seguro de que muchas más llegarán— a su esfuerzo”, asegura Martín Hernández. Ambos han sido alumnos internos “que se han formado bajo la tutela de nuestros grupos de investigación i+HeALTH y GIEN, siendo esta es la parte de la que, como institución educativa, debemos estar orgullosos: nuestros alumnos han recibido un premio como los mejores frutos”, manifiesta el vicerrector.