Un brote en la cárcel de Valladolid infecta a 16 presos y dos trabajadores

Coronavirus

Un brote de coronavirus detectado en la cárcel de Valladolid, en la localidad de Villanubla, donde hay más de 360 reclusos, deja al menos 18 casos positivos, dos de ellos trabajadores de la empresa de mantenimiento y 16 presos que, como el resto de internos, habían sido vacunados la semana pasada con Janssen y, por lo tanto, no estaba inmunizados del todo. Esta situación ha obligado a suspender la visitas al centro y restringir al máximo la entrada de personal del exterior.

Los casos se han detectado en las pruebas rutinarias que se realizan y todos los internos afectados se encuentra bien, asintomáticos, y aislados del resto de presos, mientras que los trabajadores se encuentran en sus domicilios, también en buen estado, según informa Efe.

La cárcel ya aplica los protocolos establecidos para estos casos, mientras que el resto de internos permanecen en sus módulos habituales, con mascarilla y aplicando el resto de medidas sanitarias, y, además, se les permite permanecer más tiempo en sus celdas si así lo desean, según las fuentes.

Instituciones penitenciarias, por su parte, ha comunicado el brote a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para que puedan adoptar la medida que consideren como la realización de cribados masivos.

Se da la circunstancia de que todos los presos habían sido vacunados la semana pasada con la monodosis de Janssen pero no ha pasado el tiempo suficiente para estar inmunizados completamente lo que ha favorecido este brote, si bien todos los afectados son asintomáticos.