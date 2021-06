El Defensor del Paciente pide al Fiscal de Castilla y León que investigue los presuntos abusos en el Hospital de Medina del Campo (Valladolid)

La Asociación del Defensor del Paciente ha pedido al Fiscal Superior de Castilla y León “una exhaustiva investigación” del supuesto caso de abusos de un traumatólogo a sanitarias y pacientes en el hospital de Medina del Campo, en Valladolid.

En un comunicado remitido este sábado a los medios de comunicación, la asociación ha recordado “la cascada de dimisiones” que producido el caso, cinco hasta estos momentos incluida la del gerente del Hospital y a su vez del Clínico de Valladolid, y ha sostenido que “es imposible que se desconociera por todos” lo que sucedía.

El viernes 4 de junio se conoció que un traumatólogo muerto el día anterior en un accidente de tráfico, tras colisionar frontalmente con un camión en una recta en Ceinos de Campos, en Valladolid, había sido denunciado ante el Hospital de Medina, en el que trabajaba, como supuesto autor de abusos sexuales cometidos en el centro sanitario.

Según han insistido tanto el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, como la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en el momento en que tuvieron conocimiento de los hechos, por medio de un escrito de compañeros de su centro sanitario, se procedió abrir una información reservada y a trasladar el caso a la Fiscalía.

La Asociación del Paciente ha opinado que esa cantidad de dimisiones “no son casualidad si no una cuasi prueba de ese conocimiento y/o presunta participación por acción u omisión”.

Y apunta al Fiscal que “eso no hubiera sucedido si como llevamos años pidiendo hubiera cámaras que en caso de denuncia seria no solo hacer justicia si no evitarlo”. Además, la asociación pide al Fiscal Superior de la Comunidad que “no mire a otro lado que sea severo con sus acciones e investigación llevando al banquillo a los que pudieran estar implicados o hubieran conocido esta “barbaridad” quedando impasibles”.

El pasado jueves, Igea negó que hubiera habido “ocultación” en ese caso de supuestos abusos y anunció que si de la investigación de los hechos por parte de la Fiscalía hubiera un procedimiento penal la Junta se personará como acusación particular.