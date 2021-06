Se flexibiliza el calendario de aperturas comerciales

Coronavirus

La crisis sanitaria del coronavirus ha hecho mucho daño al sector de las grandes superficies comerciales, sobre todo las que cuentan con negocios no esenciales, ya que debido a los cierres que han tenido que llevar acabo para cumplir con las restricciones para contener al virus en los peores momentos de la pandemia ha supuesto que este comercio considerado como no esencial no haya podido abrir sus puertas durante 181 días.

Por este motivo, y con el objetivo de poder “aliviar” en algo las graves pérdidas económicas que han padecido, el Consejo Castellano y Leonés de Comercio, reunido este martes de forma telemática bajo la presidencia de la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha acordado “flexibilizar” el calendario de aperturas comerciales en domingos y festivos de este año

Así, han aprobado introducir, de manera excepcional, una pequeña modificación en dicho almanaque permitiendo a las empresas del sector optar por la apertura el 16 de agosto (lunes festivo) contemplada inicialmente o trasladar ese día de apertura al 28 de noviembre, domingo del Black Friday.

Con esta decisión se pretende que las empresas puedan adaptar el calendario a sus expectativas de negocio y en parte compensar los cierres que han sufrido durante la pandemia ya que no han podido hacer uso de parte de los días de apertura establecidos en el calendario del 2020 y 2021.

Concretamente, los centros comerciales y establecimientos de más de 2.500 m2 de superficie de venta al público vieron restringidas sus aperturas en los meses de noviembre y parte de diciembre, así como desde mediados de enero hasta 9 de marzo de 2021.

El acuerdo no altera el número total de festivos en los que estará permitida la apertura, que se mantiene en los diez días establecidos en la orden que regula el calendario de apertura de domingos y festivos (mínimo permitido por la regulación del Estado), según informan desde la Consejería de Empleo e Industria.

Además, con esta decisión se da respuesta también a la petición formulada por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) de Castilla y León, que pretende que las empresas del sector puedan elegir el día de apertura en función de las prioridades y expectativas de venta, contribuyendo así a recuperar en parte las pérdidas sufridas a lo largo del pasado año como consecuencia de la pandemia.

El Consejo se ha comprometido, además, a estudiar la propuesta formulada por la Asociación de Supermercados de Castilla y León (ASUCYL), en el sentido de modificar la normativa para la elaboración del calendario anual de domingos y festivos de apertura autorizada. La petición pretende que el calendario sea más flexible y adaptado a las necesidades de cada formato comercial en función del atractivo comercial de los días de posible apertura.

Premios de Comercio y Artesanía

Por otra parte, durante esta reunión, la consejera de Empleo e Industria ha informado también a los miembros del Consejo del proceso de elaboración y tramitación del decreto que regulará los nuevos Premios de Comercio y Artesanía de Castilla y León, que vendrán a sustituir los actuales Premios de Comercio Tradicional establecidos por la Junta de Castilla y León en el año 2001.

Esta nueva regulación, que ya ha sido sometida a consulta pública previa, pretende, por un lado, reconocer la labor del sector de la artesanía en Castilla y León, contribuyendo a impulsar y difundir el esfuerzo, la calidad y la excelencia de la labor realizada por los artesanos y talleres artesanos de la Comunidad. Por otra parte, se pretende adaptar la regulación de los premios de comercio a la evolución del sector introduciendo nuevos criterios de reconocimiento en materias como la digitalización, la modernización y la competitividad.

La propuesta de la Dirección General de Comercio y Consumo pasa por establecer cuatro modalidades de reconocimiento para cada uno de los dos sectores de manera independiente.

Así, para el sector del comercio, se establecerían las categorías de ‘Premio a la digitalización comercial’, ‘Premio a la trayectoria profesional’, ‘Premio a la iniciativa comercial’ y ‘Premio a la persona trabajadora del sector comercial de Castilla y León’.

Mientras, los premios de artesanía establecerían las siguientes modalidades: ‘Premio a la trayectoria artesana’, ‘Premio producto artesanal’, ‘Premio innovación artesanal’ y ‘Premio promoción de la artesanía’.