Fernández Mañueco acoge a los arrepentidos que votaron a Sánchez

El último cara a cara de este periodo de sesiones entre el presidente Fernández Mañueco y el líder del principal partido de la oposición, el socialista Luis Tudanca, tuvo como protagonista invitado a los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes condenados por el Golpe de Estado que dieron en octubre de 2017 y que se aprobaban este martes en el Consejo de Ministros.

El jefe del Ejecutivo regional aprovechaba la pregunta del portavoz socialista sobre si se está cumpliendo el Pacto por la Recuperación firmado hace apenas un año en Castilla y León, para «colar» los indultos, que para Fernández Mañueco son «insultos» en el debate parlamentario.

Es más, el presidente de la Junta denunciaba que los destinatarios de esta medida de gracia, los políticos separatistas presos por sedición y malversación, no solo no se arrepienten sino que se están burlando, y acogía a los votantes socialistas arrepentidos. «En este tema no representan a los socialistas que les votaron y coinciden conmigo», decía.

Este comentario molestaba profundamente a Tudanca quien, en su turno de réplica, aseguraba que Mañueco no representa ni a los suyos y menos a Ciudadanos, y le echaba en cara su ausencia en Colón contra los indultos. «Suelta aquí lo que tenía preparado para la manifestación pero que no dijo porque no se atrevió a ir», le espetaba el portavoz socialista, quien defendía los indultos en aras de la convivencia y acusaba a los populares de querer que España se rompa para poder sacar rédito político.

En este sentido, Tudanca afeaba también al PP que cuando se produjo el referéndum ilegal y se fugó algún «golpista», el PSOE siempre estuvo del lado del Gobierno de Mariano Rajoy «por España», algo que el dirigente socialista echa de menos ahora por parte de los populares.

También se refería a los indultos en un debate posterior el vicepresidente Francisco Igea q uien aseguraba el Gobierno socialista ha cometido hoy “el mayor signo de corrupción, en referencia al indulto a unos malversadores y sediciosos “que quedarán “grabados en piedra y en el corazón de los españoles”.

Respecto a la pregunta sobre el cumplimiento del pacto por la Recuperación, Fernández Mañueco y Tudanca también se enzarzaban en acusaciones mutuas sobre incumplimientos y rupturas del acuerdo.

Así, mientras el líder del PSOE aseguraba que la Junta «ha pisoteado» dicho pacto, además de haber desperdiciado una gran oportunidad, el presidente defendía que ya se ha cumplido o está en vías de cumplimiento el 95 por ciento del mismo, y señalaba que entre lo que no se ha podido cumplir está la gestión del Ingreso Mínimo Vital o la devolución de la liquidación del IVA pendiente de 2017, cuestiones ambas que dependen del Gobierno de la nación. Además, acusaba a Tudanca de querer torpedear el pacto desde el primer día, algo que confirmó con la moción de censura.

«Seguiremos cumpliendo e pacto y respetando los acuerdos porque representamos el cambio y la transformación que necesita Castilla y León, mientras que usted (por Tudanca) solo encarna a Sánchez y al «Sanchismo», decía Fernández Mañueco, que también se las tenía con el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en su segundo cara cara del día, a quien reprochaba su «silencio» en medidas del Gobierno que han perjudicado a sectores tan importantes como la automoción o la remolacha, y le invitaba a marcharse por sus «cero» aportaciones a Castilla y León.

Preocupados por la realidad social de la personas

“Son el peor gobierno posible en el peor momento posible”, había asegurado antes el dirigente morado tras preguntar al presidente por sus “deficientes” dos años de legislatura, a la vez que acusaba al PP de haber reconvertido en un “grupi” de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que perjudica a Castilla y León con sus políticas fiscales. Mañueco, por su parte, había defendido sus políticas, basadas en una menor presión fiscal y apoyo a las familias, autónomos y los más vulnerables, con el Diálogo Social por bandera, y con un curso escolar que ha sido elogiado por toda la comunidad educativa.

“Llevamos dos años de gobierno en castilla y León preocupados por la realidad social real de las personas y no por los eslóganes y la propaganda que usted (por Pablo Fernández) soflama”, decía el jefe del Ejecutivo regional, mientras ponía como ejemplo su modelo de fracaso para España en la persona de Pablo Iglesias.

El consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, recibe una ovación en su regreso al hemiciclo tras superar la covid

Larga y atronadora ovación a Jesús Julio Carnero

La buena noticia de la sesión plenaria de ayer venía de la presencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, en su asiento en el hemiciclo, dos meses después de superar la covid y recibir el alta hospitalaria y tras haber permanecido en la UCI ochenta días por esta enfermedad. Carnero recibió el calor y el cariño de los procuradores que, todos en pie, le recibieron con un atronador y largo aplauso que éste agradecía llevándose la mano al corazón. Las palabras más emotivas llegaban de boca del socialista Luis Tudanca quien expresaba su alegría pero también la del campo de Castilla y León por la vuelta de Carnero.