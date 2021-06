Vox se hace fuerte en Segovia y presentará candidaturas en los principales municipios de la provincia

Coronavirus

Vox sigue trabajando cada día para extender su tentáculos por toda la Comunidad de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales previstas para dentro de dos años, al menos las segundas. La formación que lidera Santiago Abascal en España quiere aprovechar su buen momento y el crecimiento que está experimentando el partido en las últimas elecciones que se vienen celebrando en el país, como las recientes de la Comunidad de Madrid o las anteriores y no tan lejanas de Cataluña, para reforzar su presencia y hacerse fuertes para seguir combatiendo a la izquierda de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos, separatistas catalanes y ex terroristas vascos en defensa de la unidad nacional.

Una unidad que ven cada día más comprometida, por acontecimientos como los indultos concedidos por el Gobierno de España en contra del Tribunal Supremo a los políticos presos catalanes condenados por el denominado “Procés” o Golpe de Estado que perpetraron en Cataluña en octubre de 2017.

Pero mientras todo esto ocurre, Vox sigue expandiéndose por Castilla y León, y por sus provincias. Y este sábado, uno de sus primeros espadas, como es el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se ha acercado hasta Segovia para inaugurar la nueva sede de la formación en la capital del Acueducto, ubicada en la calle Los Coches.

Allí, Ortega Smith cortaba la cinta y aseguraba, contundente, que Vox llega a Segovia para ocupar el vacío que, en su opinión, ha sometido el ayuntamiento socialista y la “derecha acomplejada” a los segovianos. Para ello, avanzaba que van a presentar candidaturas en las elecciones de 2023 en los principales municipios para llegar al 75 por ciento de la población y apuntaba también que se nombrarán coordinadores en todos los municipios de Segovia y se trabajará en coordinación para que el diputado de Vox en la provincia, Rodrigo Jiménez, lleve iniciativas de Segovia que otros “olvidan” y “abandonan” al Congreso de los Diputados.

Smith apuntaba también que la apertura de la sede supone un “nuevo impulso” y el “pistoletazo de salida” para las próximas elecciones municipales en provincias como Segovia, donde se mostró convencido de que Vox tiene “fuerza” y un “potencial muy alto”.

Así, ofrecía el proyecto de su partido a los españoles que reclaman “voz” y que les defiendan de un gobierno “traidor” y que a su juicio está llevando a la “miseria” al campo, los autónomos y los empresarios y que ha abandonado a la España que trabaja y genera riqueza.

Fiel a su estilo, el dirigente de Vox lanzaba un mensaje claro y nítido a sus adversarios, a los que avisaba que la formación llega a Segovia y a todos los sitios de España para dejarse la piel por la España que no quiere que le metan la mano en el bolsillo con una elevada fiscalidad y que quiere recuperar el turismo.

También denunciaba que más de la mitad de la provincia segoviana se encuentra “abandonada”, por la situación de los sectores primarios, que según decía necesitan un apoyo “muy fuerte” por tener que soportar en solitario el “acoso permanente” del lobo, ante la “hipocresía” de partidos que no son capaces de decirle a los “ecolojetas” que la fauna natural hay que controlarla para que haya un equilibrio con la ganadería, la agricultura y la caza.