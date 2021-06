Coronavirus

Castilla y León sobrepasará esta semana que viene el millón de personas vacunadas con la pauta completa contra la covid, según ha avanzado este domingo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, después de que en la última semana el ritmo de inmunización siga aumentando y se hayan puesto 175.000 dosis, para un total de 2.287.169, con 1.410.444 ciudadanos con al menos una dosis. Algo que, en palabras del jefe del Ejecutivo autonómico, está teniendo un efecto muy positivo en todos los indicadores de riesgo de una tabla que poco a poco se está tiendo de color verde esperanza y, por ende, de normalidad y recuperación.

Pero pese a ello, los datos de este domingo vuelven a demostrar la fortaleza de este virus que se resiste a tira la toalla y que aún queda mucha batalla por librar. Y es que Castilla y León anota este domingo 110 nuevos contagios,, lo que suponen 35 menos que ayer debido a a menor asistencia sanitaria habitual del fin de semana, pero, lo que es más importante, son 32 más que hace una semana, lo que pone de manifiesto que no solo no se ha roto la tendencia a la baja que había hasta hace tres días, sino que el coronavirus comienza a repuntar. Y está por ver hasta cuando a tenor de la relajación de las medidas por la mejoría, como el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores excepto si hay aglomeraciones o no se puede guardar la distancia de metro y medio exigida.

León y Burgos, con 42 y 24, son las provincias que más casos han registrado en las últimas 24 horas, mientras Soria, con tres, vuelve a ser la que menos, y que dejan en 239.320 el número total de personas que se han infectado durante este año y cinco meses de pandemia en Castilla y León.

Igualmente, la Comunidad registra un incremento de la incidencia, tanto a 14 días, que se sitúa en 64,68 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 63,59 de la jornada de ayer, lo que supone un aumento de más de un punto, mientras que a una semana también crece desde los 28,18 casos del sábado hasta los 29,68 casos de hoy.

De la misma forma, la ocupación de camas en las unidades de hospitalización y de cuidados intensivos también aumenta, con 72 hospitalizados en planta con covid y 45 en las UCI. El porcentaje de ocupación en UCI por covid en los hospitales públicos de la Comunidad en el conjunto de la autonomía supone una media del catorce por ciento, el uno por ciento más que el 26 de junio.

Además, el índice reproductivo básico se sitúa en el 0,97, cerca del uno que se establece como límite para empezar a preocuparse.

Los brotes activos bajan en nueve en las últimas 24 horas hasta los 132, con 761 personas implicadas en alguno de ellos. Valladolid con 271 afectados en 35 focos abiertos es el territorio que más problemas presenta en este punto.

Este domingo, además, se han dado tres altas hospitalarias, que elevan a 30.535 el número de personas que han plantado cara al “bicho” en esta crisis sanitaria y superado la enfermedad en la Comunidad.

El peor dato de este último día de la semana viene de las dos personas que han fallecido por coronavirus en los hospitales de Ávila y León y que dejan en 5.784 la cifra de personas que se fueron de este mundo en centros hospitalarios por esta enfermedad.

Un número al que habría que sumar las 1.145 personas usuarias de residencias de mayores o con discapacidad que han perdido la vida en la habitación del centros asistencial en el que vivían por este virus, así como las 1.105 personas que murieron en los primeros meses de la pandemia con síntomas compatibles pero a los que no realizaron la prueba PCR que lo hubiera podido confirmar.