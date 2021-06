Los abulenses se hartan de Sánchez y exigen trenes acordes al siglo XXI

Coronavirus

Los abulenses se han cansado ya de este Gobierno de Pedro Sánchez, hartos de falsas promesas y de palabras huecas o incluso de silencios o la callada por respuesta ante algunas de las reivindicaciones, que son necesidades imperiosas para muchas personas y para la dignidad de la provincia y no caprichos.

Como es el caso de la infraestructuras ferroviarias, que ha sacado a la calle este martes a cientos de abulenses, entre alcaldes, dirigentes políticos como el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, el alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera, o los miembros de las plataformas del ferrocarril de la provincia con su presidente a la cabeza, Juan Saborido, que se han concentrado frente a las puertas de la subdelegación del Gobierno para clamar por unos trenes acordes al actual siglo XXI.

Una protesta para meter presión al Gobierno de España y Adif para que recuperen los servicios que se retiraron con motivo de la pandemia, como es el tren a Madrid de las siete de la mañana que todavía no se ha puesto en marcha. y denunciar la falta de aplicación de medidas y de servicios que dinamicen el ferrocarril en Ávila.

El portavoz de la Mesa del Ferrocarril, Ricardo del Val, apuntaba que con esta primera movilización han pretendido que “se visualice” el “descontento” de la sociedad abulense con la situación del ferrocarril en la provincia y sus comunicaciones con Madrid, Salamanca y Valladolid.

Para él, el ferrocarril es un elemento imprescindible para el desarrollo y para el progreso de los territorios. “Si nosotros quedamos fuera de ese progreso, de ese desarrollo que están teniendo otros territorios de nuestro entorno, al final vamos a quedar completamente aislados. Es imprescindible que el transporte ferroviario sea acorde con el siglo XXI que estamos viviendo. No podemos renunciar a ese transporte”, exponía, a la vez que anunciaba nuevas medidas de presión si en el mes de julio no se atienden los peticiones que están formuladas.

La Mesa del Ferrocarril convoca a las instituciones, organizaciones, entidades y ciudadanos en general de la provincia de Ávila a concentrarse mañana para la recuperación de los servicios y frecuencias entre Ávila y Madrid, Valladolid y Salamanca.

El presidente de la Diputación, Carlos García, se quejaba de la “falta de diálogo” por parte del Gobierno en la Mesa del Ferrocarril y pedía “ser escuchados”, para que “la frecuencia y los horarios de todos aquellos servicios que habían desaparecido durante la pandemia en el marzo del año 2020 se recuperen de forma paulatina.

En este sentido, recordaba las conversaciones de última reunión de febrero del año 2020, que tuvo lugar en la sede de la Diputación Provincial, en la que se habló de mejora de infraestructuras, de mejora de estaciones, de mejora de vías para ganar tiempo y llegar en un tiempo razonable a Madrid y no a las dos horas menos diez como está ocurriendo ahora. “También entonces se puso sobre la mesa la inclusión de Ávila en las cercanías de Madrid, pero a fecha de hoy, 29 de junio, ni tan siquiera el Gobierno de España, ni miembros de Renfe, de ADIF, de la secretaría general, se han dignado a contestar a los representantes legítimos de la sociedad abulense”, se quejaba, visiblemente molesto.

La Mesa del Ferrocarril de #Ávila y decenas de alcaldes y concejales se han concentrado ante la sede de @Avila_Gob para reclamar mejoras en las comunicaciones ferroviarias. El presidente, @CarlosGarcia_PP, ha expresado el sentir de los abulenses ante el abandono del Gobierno. pic.twitter.com/AXPHTeuzUk — Diputación de Ávila (@dipuavila) June 29, 2021

“Lo que Ávila requiere no es un capricho, son infraestructuras ferroviarias acordes al siglo XXI porque no puede ser que tengamos el peor material, que existan vías en mal estado, cuando lo que necesitamos ser competitivos y estar en una hora y cuarto o en una hora y veinte en Madrid”, afirmaba García, quien advertía de que tras día l tren sigue perdiendo usuarios “por no tener ni tan siquiera taquilleros para poder vender las entradas como ocurre en Arévalo. un paso que garantice la seguridad en Navalperal de Pinares.

Por su parte el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, fue también tajante: “No podemos permitir lo que está sucediendo en la provincia. y que el Gobierno de España se ría de los abulenses”, aseguraba, mientras insistía en que el Estado “tiene una deuda histórica” con esta provincia de Ávila en infraestructuras, en comunicaciones, en transporte. “Vamos a reivindicar lo justo, lo que nos corresponde a los abulenses. No se trata de colores políticos, aquí estamos toda la sociedad abulense representada”, apuntaba el primer edil abulense, quien reafirma su compromiso por trabajar para que Ávila tenga un transporte y comunicaciones dignas con el resto de provincias que nos rodean. Un transporte diario con Madrid, Salamanca y Valladolid como corresponde.