Igea destaca la “inagotable tenacidad” de la Junta por mantener viva la actividad cultural durante la pandemia

El vicepresidente de la Junta, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Franciso Igea, destacó el compromiso del Gobierno regional con la cultura, así como el esfuerzo por mantener viva toda la programación en los museos, archivos y bibliotecas de su competencia.

En concreto, Igea hizo referencia al esfuerzo, la constancia y la “inagotable tenacidad” de la Consejería de Cultura y Turismo que, “peleando, día a día, contra todas las restricciones”, ha logrado mantener las actividades y la programación.

Además, subrayó que durante julio y agosto son más de 1.300 las actividades culturales programas e hizo referencia al Festival Internacional de Literatura en Español, que está recorriendo toda la Comunidad, así como al Festival Patrimonio. “Estamos ante una programación destinada a todo tipo de público, no solo centrada en los grandes eventos, y que llegará a todo el territorio, también al medio rural. “Es nuestra forma de entender la política cultural”, declaró

Igea, durante el acto de inauguración de la exposición “Economía y Guerra Civil”, muestra del profesor José Luis Rodríguez Argüeso que se puede visitar durante los próximos tres meses en el Archivo General de la Junta en Valladolid -plaza de Santa Brígida-, también destacó el enorme trabajo realizado por los trabajadores de todos los archivos de la Junta durante la pandemia, “que no han querido perder el contacto con las personas” y que han posibilitado un cambio total de la programación cultural.

En este sentido, explicó que a través de los nuevos canales han sido capaces de mantener viva la actividad cultural y destacó que ahora todos los archivos históricos de la Junta se pueden visitar de forma virtual.

Por otra parte, el vicepresidente reconoció el “compromiso irrenunciable” de la Junta con todas las asociaciones de la memoria histórica de la Comunidad, así como con las excavaciones de fosas y la identificación de las víctimas de la Guerra Civil que, “desgraciadamente aún continúan en las cunetas”.

Asimismo, defendió el derecho de todos los familiares a recuperar a sus seres queridos para enterrarlos y reconocerlos con dignidad, algo que también servirá “para grabar en la memoria de todos que estas cosas no pueden volver a ocurrir”.

“Todos creemos que es necesaria la memoria y el derecho”, aseguró el vicepresidente, que no obstante y referencia a la Ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno, advirtió que no se puede caer en la “censura retrospectiva”. “Creemos en la memoria histórica, pero también creemos en la libertad y en que no se puede invertir la carga de la prueba en ningún caso ni en ningún delito”.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre la Junta remitió sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, en las que se planteaban que la ley debiera ser de consenso y “el texto ni siquiera pretende alcanzarlo”.

Además, entonces Igea manifestó que se trataba de una ley “innecesaria, burocrática, redundante y que no cumple con los objetivos que dice defender”. El anteproyecto, según se indicó desde la Junta, solamente considera víctimas a las de un bando y no a las del otro, pues estima que ya fueron suficientemente reparadas y procura que permanezcan en el olvido y tampoco considera víctimas a los no contendientes.

A su vez, en las alegaciones criticaba que en el anteproyecto se trazaba una línea que une a la izquierda con la República y la Democracia, y otra que vincula a la derecha con el franquismo, algo que en opinión de la Junta “no parece lo más recomendable para eliminar las trincheras y sanar las heridas”.

Exposición

Sobre la exposición, Igea destacó que se trata de una muestra que, a partir de objetos cotidianos, de documentos y monedas acerca al visitante a la cotidianidad de “aquellos días tan duros”.

Por su parte, el propio José Luis Rodríguez Argüeso, recordó que la exposición ya ha podido ser visitada en Salamanca en dos ocasiones, con un gran éxito de público, y que su único objetivo es ofrecer una visión imparcial de cómo afectó la Guerra Civil al ciudadano.

La muestra acerca a aspectos tan poco conocidos de la contienda como fueron los sistemas monetarios utilizados, los billetes locales y regionales, la supervivencia de la población sin moneda de curso legal o los problemas de unificación de los dos sistemas tras la finalización de la guerra. También dedica un espacio a ilustra la vida cotidiana de posguerra, marcada por la escasez y el racionamiento.