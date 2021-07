Seis meses de cárcel para el pastor que zarandeó y agredió a un agente medioambiental en Zamora

Coronavirus

El Juzgado de lo Penal número 1 de Zamora condenó a un pastor como autor de un delito de atentado contra un agente de la autoridad y un delito leve de lesiones a la pena de seis meses de prisión, al pago de una multa de un mes con cuota diaria de cuatro euros, con privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, a indemnizar al agente en la cantidad de 550 euros por lesiones y a Sacyl en la cantidad de 73,75 euros y al pago de las costas procesales, sin incluir las de la acusación particular.

Según informó hoy la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, los hechos se remontan a octubre de 2017 cuando el agente medioambiental L.P.G. realizaba las funciones que le son propias en compañía del agente I.S.D., perfectamente uniformados e identificados como tales.

Ambos acudieron a la localidad de Folgoso de la Carballeda-Manzanal de Arriba (Zamora) para comprobar si unas ovejas habían sido ya sacadas de una zona afectada por un incendio forestal donde se encontraban pastando, puesto que habían interpuesto una denuncia al respecto.

El acusado, J.M.P., comenzó a desafiarlos y estos decidieron subirse al coche a fin de evitar que el conflicto se incrementara, momento en el que agarró al agente, llegando a romperle el jersey y causándole daños en el cuello.

El Ministerio Fiscal, en trámite de conformidad, redujo la pena a seis meses de prisión por el delito de atentado y un mes multa con cuota diaria de cuatro euros por el delito leve de lesiones. El acusado y su defensa prestaron su conformidad con las acusaciones y ambas partes manifestaron su intención de no recurrir.