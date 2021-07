Igea sobre el decreto de los interinos: «Se puede hacer peor pero hay que entrenar»

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno respecto a la aprobación en el Congreso para reducir la temporalidad en el empleo público que «se puede hacer peor pero hay que entrenar. Es difícil hacer las cosas peor», señalando que se ha tomado una decisión sin consenso político ni sabiendo el parecer de las distintas comunidades.

Además ha advertido que el Gobierno regional regresará a los tribunales en el caso de que no se ejecute el pago pendiente del IVA de 2017, que supondrían 182 millones de euros para las arcas de la Comunidad. De momento, argumentó, que no han recibido respuesta alguna y que no se está cumpliendo lo dictaminado por el Tribunal Supremo.

También el vicepresidente se ha pronunciado sobre la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará en Salamanca, donde se pedirán «criterios justos y equitativos» para el reparto de fondos europeos. Y respecto a la Covid-19, se descartan que vaya a haber nuevas restricciones salvo que se produzcan rebrotes.

Acuerdos

Y entre los acuerdos de Gobierno adoptados por la Junta este pasado jueves se encuentra una subvención de 1,5 millones de euros a Villadangos Intermodal para iniciar el ramal de acceso a la red ferroviaria en esta localidad leonesa. Además, se han aprobado 1,2 millones para la restauración de 53 escombreras en varias localidades de la provincia y otros 200.000 euros al Ayuntamiento de Medina del Campo para la ejecución de la segunda fase del centro de transportes.

Por su parte, la Diputación de Zamora percibirá 95.000 euros para la redacción del proyecto de reparación de un vial que une Villarino de Manzanas, Linarejo y Robledo.

Respecto al ámbito de la agricultura, la Comunidad de Regantes La Asomadilla en Hinojosa del Campo (Soria) será beneficiaria de 6,4 millones de euros para las obras de transformación en regadío de esta zona.

En materia sanitaria, la Junta invierte más de medio millón de euros en apósitos para curas con destino al Área de Salud Valladolid Este y se destinan más de 225.000 euros en nuevo equipamiento para avanzar en la reforma de la residencia de la Armunia (León).

Respecto a Educación, se invierten más de 2,7 millones en pruebas de antígenos para el alumnado y el personal de los centros docentes de la Comunidad y se autoriza la implantación de diez grados, 17 másteres universitarios y un doctorado en ocho universidades.