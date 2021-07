La Junta reconoce y aprueba los estatutos de la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, anunció hoy que el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha firmado ya la orden que reconoce a la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León y aprueba sus estatutos, que serán publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad en los próximos días. El también portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, aprovechó para dar la buena noticia su presencia en el ‘Corro de alcaldes’ celebrado en la localidad de Valdefresno.

“Lo importante que es mantener las tradiciones, mantener las raíces de cada una de las nueve provincias de las regiones de Castilla y León para proyectarse al futuro. No existe futuro si no estás anclado en la tradición, si no sabes quién eres, de dónde vienes. Creo que no son cosas incompatibles; todo lo contrario, es muy necesario para que la Comunidad mire al futuro con tranquilidad reconocer sus raíces y sus tradiciones”, defendió antes de bromear con el hecho de que la sede la Federación de Lucha Leonesa “tendrá su sede sorprendentemente en León en vez de en Valladolid”.

Hoy la @jcyl ha aprobado la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León.



Gran noticia para un deporte capaz de unir tradición y vanguardia. Lo he celebrado junto a @FranciscoIgea en el "Corro de Alcaldes" de Valdefresno.



¡Que gran patrimonio cultural tenemos en León! 🦁 pic.twitter.com/azffmVPdXA — Ana Carlota Amigo 🖤🇪🇸 (@carlotaamigo) July 23, 2021

Igea subrayó que ese reconocimiento pone de manifiesto una vez más el compromiso de la Junta con esta disciplina deportiva, que pasó a ser deporte federado en 1930 y que forma parte de las organizaciones deportivas internacionales.

Hasta ahora, la lucha leonesa se contemplaba como una especialidad dentro de la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León, pero se relacionaba deportivamente con la Federación de Lucha de Castilla y León, no sólo por costumbre, sino porque es la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas la que tiene asumida la gestión de la lucha leonesa.

Corro de lucha leonesa en Valdefresno (León)

Para resolver esta situación, la Consejería de Cultura y Turismo buscó su regularización con la previsión de la creación de la federación autonómica de lucha leonesa en la nueva ley del deporte, aprobada en 2019.

Una vez reconocida la Federación, la Junta colaborará económicamente en la financiación de los gastos derivados de su actividad, incluidos los que se generen desde su reconocimiento hasta que finalice el presente 2021. Concretamente, se prevé contribuir económicamente a la creación y funcionamiento de un núcleo de tecnificación deportiva en el seno de la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León, desde el momento en que la Federación dé el paso. Igea señaló que la labor de los núcleos de tecnificación deportiva son una herramienta imprescindible para asegurar la práctica deportiva en el futuro, pues su labor se centra especialmente en los deportistas más jóvenes.

Conservación y difusión

Durante su intervención, también recordó que el reconocimiento de la lucha leonesa como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial por parte de la Junta ya supuso poner de manifiesto la vigencia de este deporte autóctono tradicional “como legado de una usanza mantenida a través de los siglos que se ha adaptado al deporte moderno sin perder su esencia”.

No obstante, insistió en la necesidad de seguir trabajando para contribuir a la conservación, difusión y disfrute de este patrimonio cultural inmaterial. Así, anunció que desde la Junta, en cooperación y con la participación activa y directa de las comunidades portadoras, se produce un documental sobre la lucha leonesa como deporte tradicional y además, como actuación divulgativa, está previsto incluir en el Noticiario Infantil del portal de patrimonio cultural de Castilla y León talleres infantiles sobre la lucha leonesa.